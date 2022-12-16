Движение по Крымскому мосту будет ограничено 19 декабря
19 декабря на несколько часов будет ограничено движение автотранспорта по Крымскому мосту из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
«В связи с ремонтно-восстановительными работами 19 декабря с 12:00 (мск) будет временно ограничено движение автотранспорта по Крымскому мосту. С 13:00 до 18:00 движение транспорта будет полностью остановлено», — говорится в сообщении.
Кроме того, с 11 декабря Минтранс ввел ограничения для грузовиков на Крымском мосту. Запрещено движение грузовых машин грузоподъемностью более 1,5 т, в том числе автомобилей типа «Газель». О снятии ограничения ведомство обещало сообщить дополнительно.
8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик, затем загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крыма. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Российские власти обвинили в организации теракта на мосту украинские спецслужбы. Правительство поручило восстановить объект не позднее 1 июля 2023 г.
9 октября через Керченский пролив возобновила работу паромная переправа. По данным Минтранса, с 9 октября по 16 декабря через пролив в обе стороны было перевезено более 45 000 пассажиров, а также свыше 31 000 единиц автотранспорта и 3623 железнодорожных вагона.