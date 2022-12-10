С 11 декабря на Крымском мосту запретят движение грузовиков
С полуночи 11 декабря на Крымском мосту будет запрещено движение грузовых машин грузоподъемностью более 1,5 тонн, в том числе автомобилей типа «Газель», сообщили в пресс-службе министерства транспорта России.
«С 00:00 11 декабря 2022 года (в ночь с субботы на воскресенье) водителям грузовых машин грузоподъемностью более 1,5 тонн (в том числе автомобилям типа «Газель», движущимся как с грузом, так и порожними) при пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой», – говорится в сообщении Минтранса.
В министерстве добавили, что движение легкового транспорта и автобусов по Крымскому мосту действует в штатном режиме в обе стороны, а о снятии ограничений для грузового транспорта будет сообщено дополнительно.
При этом, как сообщалось ранее в Telegram-канале Минтранса, сейчас в Керченском проливе действует штормовое предупреждение. В Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края сообщается, что на утро 10 декабря очередь на переправу сократилась до 184 грузовых машин – они находятся на перехватывающей парковке в поселке Ильич.
Паромная переправа через Керченский пролив возобновила свою работу 9 октября, после того как 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крыма. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Российские власти обвинили в организации теракта на мосту украинские спецслужбы.