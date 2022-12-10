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Общество

С 11 декабря на Крымском мосту запретят движение грузовиков

Ведомости

С полуночи 11 декабря на Крымском мосту будет запрещено движение грузовых машин грузоподъемностью более 1,5 тонн, в том числе автомобилей типа «Газель», сообщили в пресс-службе министерства транспорта России.

«С 00:00 11 декабря 2022 года (в ночь с субботы на воскресенье) водителям грузовых машин грузоподъемностью более 1,5 тонн (в том числе автомобилям типа «Газель», движущимся как с грузом, так и порожними) при пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой», – говорится в сообщении Минтранса.

В министерстве добавили, что движение легкового транспорта и автобусов по Крымскому мосту действует в штатном режиме в обе стороны, а о снятии ограничений для грузового транспорта будет сообщено дополнительно.

При этом, как сообщалось ранее в Telegram-канале Минтранса, сейчас в Керченском проливе действует штормовое предупреждение. В Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края сообщается, что на утро 10 декабря очередь на переправу сократилась до 184 грузовых машин – они находятся на перехватывающей парковке в поселке Ильич.

Паромная переправа через Керченский пролив возобновила свою работу 9 октября, после того как 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крыма. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Российские власти обвинили в организации теракта на мосту украинские спецслужбы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных