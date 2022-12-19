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Константин Могилевский назначен на должность замглавы Минобрнауки

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Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский назначен заместителем главы Минобрнауки, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Константин Ильич будет курировать работу департамента информационной политики и комплексной безопасности и департамента международного сотрудничества», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что Могилевский имеет ученую степень кандидата исторических наук. До назначения занимал должность исполнительного директора, председателя правления фонда «История Отечества».

Ранее в декабре президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Григория Гурова, который занимает должность замминистра науки и высшего образования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных