Константин Могилевский назначен на должность замглавы Минобрнауки
Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский назначен заместителем главы Минобрнауки, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«Константин Ильич будет курировать работу департамента информационной политики и комплексной безопасности и департамента международного сотрудничества», — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что Могилевский имеет ученую степень кандидата исторических наук. До назначения занимал должность исполнительного директора, председателя правления фонда «История Отечества».
Ранее в декабре президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Григория Гурова, который занимает должность замминистра науки и высшего образования.