Замминистра науки и высшего образования возглавил «новую пионерию»Владимир Путин назначил на должность председателя правления движения Григория Гурова
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Григория Гурова.
Ранее Гуров работал в аппарате полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе, затем – в Росмолодежи, в 2020 г. был назначен замруководителя ведомства. В августе 2021 г. перешел на должность замминистра науки и высшего образования. Это относительно публичный чиновник. 12 апреля Гуров на открытии нового проекта министерства – Университетской лиги Science Slam – заявил, что слово фундаментальный «отпугивает молодых людей, которые на связаны с наукой», и призвал сделать ее «более рок-н-ролльной».
Опыт Гурова в Минобрнауки, где он курировал молодежную политику, позволит ему эффективно и практикоориентированно работать со школьниками в новом качестве, фактически он знает на практике, какие вызовы встанут перед этим поколением уже на этапе совершеннолетия, сказала «Ведомостям» глава Росмолодежи Ксения Разуваева. Она высказалась о новом главе общероссийского движения детей и молодежи как о патриотичном, современном человеке, который говорит с молодым поколением на одном языке, «сам, по сути, являясь, с одной стороны, достаточно молодым, с другой – отцом двоих сыновей».
Главу движения выбирали на неофициальном конкурсе, узнали «Ведомости» от источника, близкого к одному из кандидатов на пост главы движения. Он пояснил, что каждый из них писал концепцию дальнейшего развития движения, и концепция Гурова «больше остальных понравилась администрации президента». «Подготовку назначения курировала Росмолодежь, тем не менее еще в прошлую пятницу не было понимания, кто будет председателем правления, несмотря на то что этот процесс тянулся несколько месяцев», – рассказал собеседник. «Ведомости» направили запрос в Росмолодежь.
Назначение на должность главы «новой пионерии» не самого публичного лица вполне объяснима, говорит политолог Виталий Иванов. Должность, которую занял Гуров, может не предполагать большой публичности, допускает он, в больших организациях бывают разделены функционалы публичного лица и «условного исполнительного директора». «Возможно, кого-то другого назначат на роль "публичного лидера", таких людей может быть и несколько, как ранее в ОНФ», – рассуждает Иванов.
Законопроект о создании всероссийского движения детей и молодежи был внесен группой депутатов в мае этого года. Движение было создано для содействия «проведению государственной политики в интересах детей и молодежи», в его цели также входит подготовка молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирования мировоззрения «на основании традиционных российских духовных и нравственных ценностей», говорилось в пояснительной записке. Участниками движения могут стать дети с шести лет. Авторы законопроекта ранее заявляли, что участие в движении будет добровольным.
В июле депутаты в третьем чтении приняли закон о создании нового движения, его наблюдательный совет возглавил Путин. На работу общероссийского движения правительство с 2023 г. выделит 21,35 млрд руб. До конца года правительство и власти Москвы, согласно поручению президента, должны выделить помещение для для правления движения.
Первоначально планировалось, что движение будет называться «Большая перемена», но это вызвало дискуссию в среде общественных объединений, поэтому было решено провести голосование, рассказывал ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Например, председатель Российского движения школьников Сергея Рязанский счел название неудачным, также у экспертов первоначально возникали вопросы к статусу и структуре будущего движения. На первом этапе конкурса происходил отбор предложений на название нового движения, в середине ноября началось голосование, где были представлены десять наиболее популярных вариантов, сообщали в движении. На выбор были представлены, например, «Пионеры», «Юность», «Патриоты», «Движение им. Гагарина» и другие. Голосование было продлено до 10 декабря.