Замминистра науки и высшего образования возглавил «новую пионерию»

Опыт Гурова в Минобрнауки, где он курировал молодежную политику, позволит ему эффективно и практикоориентированно работать со школьниками в новом качестве, фактически он знает на практике, какие вызовы встанут перед этим поколением уже на этапе совершеннолетия, сказала «Ведомостям» глава Росмолодежи Ксения Разуваева. Она высказалась о новом главе общероссийского движения детей и молодежи как о патриотичном, современном человеке, который говорит с молодым поколением на одном языке, «сам, по сути, являясь, с одной стороны, достаточно молодым, с другой – отцом двоих сыновей».