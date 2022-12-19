Медведев призвал Великобританию вернуть Фолкленды Аргентине
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал британцев вернуть Фолклендские (Мальвинские) острова Аргентине. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал слова премьера Великобритании Риши Сунака о необходимости вывода российских войск с Украины.
«Вот молодой премьер с ранее нехарактерной для Туманного Альбиона фамилией выдал: пока Россия не выведет войска с территории Украины, никаких переговоров быть не может. И это при том, что везде, кстати и некстати, из всех утюгов англосаксы несут: мол, сами украинцы будут решать, вести им переговоры с нами или нет», — написал Медведев.
Он призвал британцев вернуть Фолклендские (Мальвинские) острова Аргентине, а также поздравил сборную страны с победой на чемпионате мира по футболу.
Сунак ранее заявил, что переговоры о прекращении огня на Украине не имеют смысла в текущей ситуации, пока российские войска находятся на территории республики. «До тех пор, пока они не выведут войска с завоеванной территории, нельзя вести настоящие переговоры», — отмечал он.
ЧМ-22 прошел в Катаре и завершился 18 декабря. В финале сборная Аргентины обыграла Францию и завоевала титул чемпиона мира третий раз в своей истории. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3, аргентинцы одержали верх в серии пенальти.
9 декабря Медведев заявил, что в России есть много героев, которые готовы пожертвовать собой ради Отечества, а в Европе и США «таких больше нет». Благодаря этому Россия сможет преодолеть Запад, отметил он. Таким образом политик поздравил россиян с Днем героев Отечества.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.