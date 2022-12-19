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Лавров: реакция Запада доказала необходимость спецоперации

Ведомости

Спецоперация была абсолютно необходима, чтобы сорвать планы по превращению Украины в «анти-Россию», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«То, как истерично реагируют наши западные коллеги по команде США на предпринимаемые нами действия в рамках СВО, подтверждает наш главный вывод, что это означает, что СВО была абсолютно необходима, чтобы сорвать планы по превращению Украины в постоянную угрозу безопасности РФ», — отметил министр (цитата по «РИА Новости»).

Лавров также отметил последовательную линию западных стран с главной целью не допустить участия России в международных делах в качестве самостоятельного, сильного, обретающего все больше влияния игрока.

Глава МИДа ранее подчеркивал, что сохранение дипломатического присутствия России на Западе на прежнем уровне не имеет смысла, поскольку Европа пытается закрыться от России и прекратить любое сотрудничество. Однако, по его словам, никакой изоляции России не существует.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных