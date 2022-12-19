Лавров: реакция Запада доказала необходимость спецоперации

«То, как истерично реагируют наши западные коллеги по команде США на предпринимаемые нами действия в рамках СВО, подтверждает наш главный вывод, что это означает, что СВО была абсолютно необходима, чтобы сорвать планы по превращению Украины в постоянную угрозу безопасности РФ», — отметил министр (цитата по «РИА Новости»).