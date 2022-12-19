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СК возбудил уголовное дело после обстрела поселка в Белгородской области

Ведомости

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за обстрела украинскими военными поселка Красная Яруга в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

В ведомстве напомнили, что удары со стороны Украины привели к ранению двух мирных жителей, а также разрушению гражданской инфраструктуры населенного пункта, в том числе были повреждены несколько многоквартирных домов, линии электропередачи, газовый трубопровод и др.  

В СК уточнили, что в настоящее время идет расследование обстоятельств произошедшего. В частности, следователи работают над определением типа артиллерийского оружия и установлением лиц, которые отдали незаконные приказы об обстрелах.

Ранее сегодня глава Белгородской области Вячеслав Гладков охарактеризовал 18 декабря как «крайне тяжелый день». В своем Telegram-канале он сообщил, что в результате обстрелов накануне в Белгороде и Белгородской области погиб один человек, а 10 получили ранения. Кроме того, разрушения получили 75 зданий, квартир и порядка 40 автомобилей. 

В Красной Яруге пострадали два местных жителя: девушка получила осколочные ранения, а мужчина был контужен. Также были повреждены 8 помещений и две машины. 

19 декабря ВСУ снова обстреляли территорию Белгородской области. В результате первой атаки в регионе было нарушено электроснабжение, 14 000 жителей остались без света. Под второй обстрел попал хутор Панков. Обошлось без пострадавших, однако были повреждены два частных дома.

После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 6 декабря он был продлен до 21 декабря.

Ранее по теме: В Белгородской области сообщили об обстреле хутора Панкова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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