Роспотребнадзор создал управления в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Роспотребнадзор создал территориальные органы в четырех новых регионах России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В новых субъектах Российской Федерации сформированы территориальные органы Роспотребнадзора. Приказ об этом подписан руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре отметили, что теперь в России действует 89 управлений ведомства. Уточняется, что управления созданы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также руководители управлений в новых регионах РФ получили полномочия главных государственных санитарных врачей.
Кроме того, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях появились центры гигиены и эпидемиологии. В ведомстве добавили, что создание новых территориальных органов поможет обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие жителей новых регионов РФ.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России.
30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. С 19 октября в четырех регионах введено военное положение.