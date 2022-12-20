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Роспотребнадзор создал управления в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Ведомости

Роспотребнадзор создал территориальные органы в четырех новых регионах России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

«В новых субъектах Российской Федерации сформированы территориальные органы Роспотребнадзора. Приказ об этом подписан руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой», — говорится в сообщении. 

В Роспотребнадзоре отметили, что теперь в России действует 89 управлений ведомства. Уточняется, что управления созданы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также руководители управлений в новых регионах РФ получили полномочия главных государственных санитарных врачей.

Кроме того, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях появились центры гигиены и эпидемиологии. В ведомстве добавили, что создание новых территориальных органов поможет обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие жителей новых регионов РФ.

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. 

30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. С 19 октября в четырех регионах введено военное положение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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