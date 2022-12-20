Суд в Аргентине отказал задержанным по запросу США россиянам в домашнем аресте
Суд в Аргентине принял решение не переводить россиян Антона Напольского и Валерию Ермакову, задержанных по запросу США, под домашний арест. Об этом сообщил посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
«Россияне обращались с просьбой освободить их под домашний арест, но пока им навстречу не пошли», — сказал он (цит. по ТАСС).
Феоктистов уточнил, что Аргентина до сих пор не получила запрос на выдачу россиян. «По нашей информации, наши граждане правонарушений в России не совершали, поэтому встречного запроса об экстрадиции пока нет», — отметил дипломат.
В середине ноября в минюсте США сообщили о задержании двух россиян в Аргентине по запросу американской стороны. Их обвинили в нарушении авторских прав, мошенничестве и отмывании денег. По версии властей США, россияне создали онлайн-библиотеку Z-Library, в которой якобы незаконно размещались в свободном доступе книги в электронном формате.
17 октября Артема Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, задержали в аэропорту «Мальпенса» в Милане по запросу США. 19 октября минюст США обвинил пятерых россиян и двух нефтетрейдеров из Венесуэлы в уклонении от санкций и отмывании денег. По версии следствия, обвиняемые организовали сложную схему по краже американских технологий для дальнейшего их использования в российском ВПК, а также по контрабанде миллионов баррелей венесуэльской нефти, находящейся под санкциями. Конечными потребителями были названы «российская алюминиевая компания» и «китайский крупнейший государственный нефтеперерабатывающий, газовый и нефтехимический конгломерат». В конце ноября апелляционный суд Милана выпустил Усса под домашний арест.