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Суд в Аргентине отказал задержанным по запросу США россиянам в домашнем аресте

Ведомости

Суд в Аргентине принял решение не переводить россиян Антона Напольского и Валерию Ермакову, задержанных по запросу США, под домашний арест. Об этом сообщил посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. 

«Россияне обращались с просьбой освободить их под домашний арест, но пока им навстречу не пошли», — сказал он (цит. по ТАСС).

Феоктистов уточнил, что Аргентина до сих пор не получила запрос на выдачу россиян. «По нашей информации, наши граждане правонарушений в России не совершали, поэтому встречного запроса об экстрадиции пока нет», — отметил дипломат.

В середине ноября в минюсте США сообщили о задержании двух россиян в Аргентине по запросу американской стороны. Их обвинили в нарушении авторских прав, мошенничестве и отмывании денег. По версии властей США, россияне создали онлайн-библиотеку Z-Library, в которой якобы незаконно размещались в свободном доступе книги в электронном формате.

17 октября Артема Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, задержали в аэропорту «Мальпенса» в Милане по запросу США. 19 октября минюст США обвинил пятерых россиян и двух нефтетрейдеров из Венесуэлы в уклонении от санкций и отмывании денег. По версии следствия, обвиняемые организовали сложную схему по краже американских технологий для дальнейшего их использования в российском ВПК, а также по контрабанде миллионов баррелей венесуэльской нефти, находящейся под санкциями. Конечными потребителями были названы «российская алюминиевая компания» и «китайский крупнейший государственный нефтеперерабатывающий, газовый и нефтехимический конгломерат». В конце ноября апелляционный суд Милана выпустил Усса под домашний арест.

Ранее по теме: В Италии отложили перевод под домашний арест сына красноярского губернатора

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных