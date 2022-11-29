В Италии отложили перевод под домашний арест сына красноярского губернатора
Перевод под домашний арест Артема Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, задержанного в Италии по запросу США, из-за технических проблем отложили до пятницы, 2 декабря. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Милане Дмитрий Штодин со ссылкой на адвокатов россиянина, пишут «РИА Новости».
«Сейчас адвокаты уточнили, что это должно произойти в пятницу. Возникли некоторые технические проблемы», — сказал он.
Усс получил разрешение выйти под домашний арест в ходе заседания 25 ноября, когда Апелляционный суд Милана удовлетворил ходатайство адвокатов о домашнем аресте. Его должны были выпустить при условии ношения электронного браслета завтра, 30 ноября. В ходе того же заседания генеральный прокурор Милана подал обвинительное заключение с просьбой экстрадировать россиянина в США.
9 октября минюст США обвинил пятерых россиян и двух нефтетрейдеров из Венесуэлы в уклонении от санкций и отмывании денег. По версии следствия, обвиняемые организовали сложную схему по краже американских технологий для дальнейшего их использования в российском ВПК, а также по контрабанде миллионов баррелей венесуэльской нефти, находящейся под санкциями. Конечными потребителями были названы «российская алюминиевая компания» и «китайский крупнейший государственный нефтеперерабатывающий, газовый и нефтехимический конгломерат».
Усса задержали 17 октября в аэропорту «Мальпенса» в Милане по запросу США. Как отметило посольство России, США обязаны предоставить материалы дела итальянскому суду в течение 45 дней. Документы будут изучены в течение шести месяцев. Посольство добавило, что жалоб на условия содержания у Усса нет. Он также отказался от экстрадиции в США, сообщил его адвокат. Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал задержание сына «политически окрашенным».
Помимо Усса были также задержаны Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков. В случае признания вины им грозит до 30 лет лишения свободы. Вместе с россиянами по делу также проходят граждане Венесуэлы Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото.
Позже МВД России объявило Усса в розыск по обвинению в отмывании денежных средств. Уточняется, что основанием для возбуждения уголовного дела стала статья 174 п. 4. В случае если Усс будет экстрадирован на территорию России, ему грозит до семи лет лишения свободы.
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