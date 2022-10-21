Адвокат сообщил об отказе задержанного Усса от экстрадиции в США
Задержанный в Милане по запросу американской стороны Артем Усс отказался от экстрадиции в США, об этом в разговоре с «РИА Новости» сообщил его адвокат Виничио Нардо.
Он уточнил, что в ходе прошедшего заседания «только устанавливали личность и был задан вопрос об экстрадиции». По словам Нардо, защита россиянина отдельно обратится в суд с письменным запросом о переводе Усса под домашний арест. Дата следующего заседания пока не определена.
19 октября, Минюст США обвинил пятерых россиян и двух нефтетрейдеров из Венесуэлы в уклонении от санкций и отмывании денег. По версии следствия, обвиняемые организовали сложную схему по краже американских технологий для дальнейшего их использования в российском ВПК, а также по контрабанде миллионов баррелей венесуэльской нефти, находящейся под санкциями. Позже «РИА Новости» сообщили, что речь идет о контрабанде нефти компании PDVSA из Венесуэлы для «российской алюминиевой компании» и «китайского крупнейшего государственного нефтеперерабатывающего, газового и нефтехимического конгломерате»
Артема Усса задержали 17 октября в аэропорту «Мальпенса» в Милане по запросу США. Как отметило посольство России, США обязаны предоставить материалы дела итальянскому суду в течение 45 дней. Документы будут изучены в течение шести месяцев. Посольство добавило, что жалоб на условия содержания у Усса нет. Его отец, губернатор Красноярского края Александр Усс назвал задержание «политически окрашенным». Свою вину Усс не признает.
Помимо Усса были также задержаны Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков. В случае признания вины им грозит до 30 лет лишения свободы. Вместе с россиянами по делу также проходят граждане Венесуэлы Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото.
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