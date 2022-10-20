Задержанный в Италии сын губернатора Усса заявил о своей невиновности

Он отметил, что с момента ареста процесс должен продлиться до шести-семи месяцев, потому что есть месяц на запрос. По его словам, он не знает, почему Усс-младший был арестован именно в Италии и когда США объявили его в розыск. Сейчас Артем Усс находится в тюрьме города Бусто-Арсицио под Миланом.