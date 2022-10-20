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Задержанный в Италии сын губернатора Усса заявил о своей невиновности

Ведомости

Задержанный в Италии сын красноярского губернатора Александра Усса Артем не считает себя виновным в деле о контрабанде нефти компании PDVSA из Венесуэлы для потребителей из России и Китая, заявил его адвокат.

«Он заявляет о своей невиновности. Посмотрим, что будет в материалах дела. Я как адвокат знаю, что иногда обвинения могут оказаться хрупкими», — рассказал адвокат (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что с момента ареста процесс должен продлиться до шести-семи месяцев, потому что есть месяц на запрос. По его словам, он не знает, почему Усс-младший был арестован именно в Италии и когда США объявили его в розыск. Сейчас Артем Усс находится в тюрьме города Бусто-Арсицио под Миланом. 

Накануне, 19 октября, минюст США обвинил пятерых россиян и двух нефтетрейдеров из Венесуэлы в уклонении от санкций и отмывании денег. По версии следствия, обвиняемые организовали сложную схему по краже американских технологий для дальнейшего их использования в российском ВПК, а также по контрабанде миллионов баррелей венесуэльской нефти, находящейся под санкциями.

Артема Усса задержали 17 октября в аэропорту «Мальпенса» в Милане по запросу США. Как отметили в посольстве России, США обязаны предоставить материалы дела итальянскому суду в течение 45 дней. Документы будут изучены в течение шести месяцев. Посольство добавило, что жалоб на условия содержания у Усса нет. Его отец назвал задержание «политически окрашенным». 

МИД РФ после этого призвал граждан не ездить за границу при риске преследования со стороны США. В дипмиссии заявили о цинизме ситуации и желании США использовать задержанных граждан России в качестве «заложников для их дальнейшего использования в политических целях». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных