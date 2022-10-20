Задержанный в Италии сын губернатора Усса заявил о своей невиновности
Задержанный в Италии сын красноярского губернатора Александра Усса Артем не считает себя виновным в деле о контрабанде нефти компании PDVSA из Венесуэлы для потребителей из России и Китая, заявил его адвокат.
«Он заявляет о своей невиновности. Посмотрим, что будет в материалах дела. Я как адвокат знаю, что иногда обвинения могут оказаться хрупкими», — рассказал адвокат (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что с момента ареста процесс должен продлиться до шести-семи месяцев, потому что есть месяц на запрос. По его словам, он не знает, почему Усс-младший был арестован именно в Италии и когда США объявили его в розыск. Сейчас Артем Усс находится в тюрьме города Бусто-Арсицио под Миланом.
Накануне, 19 октября, минюст США обвинил пятерых россиян и двух нефтетрейдеров из Венесуэлы в уклонении от санкций и отмывании денег. По версии следствия, обвиняемые организовали сложную схему по краже американских технологий для дальнейшего их использования в российском ВПК, а также по контрабанде миллионов баррелей венесуэльской нефти, находящейся под санкциями.
Артема Усса задержали 17 октября в аэропорту «Мальпенса» в Милане по запросу США. Как отметили в посольстве России, США обязаны предоставить материалы дела итальянскому суду в течение 45 дней. Документы будут изучены в течение шести месяцев. Посольство добавило, что жалоб на условия содержания у Усса нет. Его отец назвал задержание «политически окрашенным».
МИД РФ после этого призвал граждан не ездить за границу при риске преследования со стороны США. В дипмиссии заявили о цинизме ситуации и желании США использовать задержанных граждан России в качестве «заложников для их дальнейшего использования в политических целях».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.