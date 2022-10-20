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МИД РФ призвал не ездить за границу при риске преследования со стороны США

Ведомости

Россиянам, которые подозревают, что США испытывают к ним «интерес», рекомендуется отказаться от поездок за рубеж, следует из комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу задержания россиян в Германии и Италии.

«МИД России вновь призывает всех, кто имеет хотя бы малейшее основание подозревать наличие к себе «интереса» со стороны США, воздержаться от зарубежных поездок в любые недружественные России страны», — говорится в сообщении. 

Задержания россиян за границей по требованию властей США Захарова охарактеризовала как «масштабную кампанию по захвату россиян», которую организовал Вашингтон. В дипмиссии заявили о цинизме ситуации и желании США использовать задержанных граждан России в качестве «заложников для их дальнейшего использования в политических целях». 

Захарова назвала Вашингтон стороной конфликта Украине. Она также отметила, что США пытаются устроить «показательную расправу, чтобы запугать деловые круги в России и за рубежом». 

Как сообщило посольство РФ в Италии, 17 октября в Милане задержали сына губернатора Красноярского края Артема Усса. 19 октября минюст США обвинил пятерых россиян и двух нефтетрейдеров из Венесуэлы в уклонении от санкций и отмывании денег. Помимо Усса были также задержаны Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о политических мотивах задержания сына.

По версии следствия, обвиняемые организовали сложную схему по краже американских технологий для дальнейшего их использования в российском ВПК, а также по контрабанде миллионов баррелей венесуэльской нефти, находящейся под санкциями. Позже «РИА Новости» со ссылкой на обвинительное заключение уточнили, что США подозревают Усса в контрабанде нефти компании PDVSA из Венесуэлы для потребителей из России и Китая. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных