МИД РФ призвал не ездить за границу при риске преследования со стороны США
Россиянам, которые подозревают, что США испытывают к ним «интерес», рекомендуется отказаться от поездок за рубеж, следует из комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу задержания россиян в Германии и Италии.
«МИД России вновь призывает всех, кто имеет хотя бы малейшее основание подозревать наличие к себе «интереса» со стороны США, воздержаться от зарубежных поездок в любые недружественные России страны», — говорится в сообщении.
Задержания россиян за границей по требованию властей США Захарова охарактеризовала как «масштабную кампанию по захвату россиян», которую организовал Вашингтон. В дипмиссии заявили о цинизме ситуации и желании США использовать задержанных граждан России в качестве «заложников для их дальнейшего использования в политических целях».
Захарова назвала Вашингтон стороной конфликта Украине. Она также отметила, что США пытаются устроить «показательную расправу, чтобы запугать деловые круги в России и за рубежом».
Как сообщило посольство РФ в Италии, 17 октября в Милане задержали сына губернатора Красноярского края Артема Усса. 19 октября минюст США обвинил пятерых россиян и двух нефтетрейдеров из Венесуэлы в уклонении от санкций и отмывании денег. Помимо Усса были также задержаны Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о политических мотивах задержания сына.
По версии следствия, обвиняемые организовали сложную схему по краже американских технологий для дальнейшего их использования в российском ВПК, а также по контрабанде миллионов баррелей венесуэльской нефти, находящейся под санкциями. Позже «РИА Новости» со ссылкой на обвинительное заключение уточнили, что США подозревают Усса в контрабанде нефти компании PDVSA из Венесуэлы для потребителей из России и Китая.
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