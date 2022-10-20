МИД РФ призвал не ездить за границу при риске преследования со стороны США

По версии следствия, обвиняемые организовали сложную схему по краже американских технологий для дальнейшего их использования в российском ВПК, а также по контрабанде миллионов баррелей венесуэльской нефти, находящейся под санкциями. Позже «РИА Новости» со ссылкой на обвинительное заключение уточнили, что США подозревают Усса в контрабанде нефти компании PDVSA из Венесуэлы для потребителей из России и Китая.