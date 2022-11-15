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Посол Антонов сообщил об охоте США за россиянами в третьих странах

Ведомости

США продолжают охоту за гражданами России, находящимися в третьих странах, подобная практика неприемлема, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. 

«Что касается ареста или задержания наших граждан в третьих странах, то мы неоднократно заявляли, что категорически выступаем против политики США охоты за россиянами в различных странах мира. Вынужден на сегодняшний день признать, что американцы не останавливаются, а продолжают свою деятельность», — сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

Уточняется, что Антонов накануне навестил в тюрьме Северной Каролины россиянина, сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева Романа, который был задержан 5 июля 2014 г. на Мальдивах по подозрению в мошенничестве с банковскими картами. 

До этого Антонов также навестил Виктора Бута в Иллинойсе. Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 г. Суд в США признал его виновным по нескольким пунктам обвинения, в том числе в сговоре с целью продажи оружия, он был приговорен к 25 годам лишения свободы

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17 октября еще одного россиянина задержали по запросу США, это произошло в аэропорту в Милане. Речь идет о сыне губернатора Красноярского края Артеме Уссе. 19 октября минюст США обвинил пятерых россиян и двух нефтетрейдеров из Венесуэлы в уклонении от санкций и отмывании денег. По версии следствия, обвиняемые организовали сложную схему по краже американских технологий для дальнейшего их использования в российском ВПК, а также по контрабанде миллионов баррелей венесуэльской нефти, находящейся под санкциями. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных