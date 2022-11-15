Посол Антонов сообщил об охоте США за россиянами в третьих странах

17 октября еще одного россиянина задержали по запросу США, это произошло в аэропорту в Милане. Речь идет о сыне губернатора Красноярского края Артеме Уссе. 19 октября минюст США обвинил пятерых россиян и двух нефтетрейдеров из Венесуэлы в уклонении от санкций и отмывании денег. По версии следствия, обвиняемые организовали сложную схему по краже американских технологий для дальнейшего их использования в российском ВПК, а также по контрабанде миллионов баррелей венесуэльской нефти, находящейся под санкциями.