Посол Антонов сообщил об охоте США за россиянами в третьих странах
США продолжают охоту за гражданами России, находящимися в третьих странах, подобная практика неприемлема, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Что касается ареста или задержания наших граждан в третьих странах, то мы неоднократно заявляли, что категорически выступаем против политики США охоты за россиянами в различных странах мира. Вынужден на сегодняшний день признать, что американцы не останавливаются, а продолжают свою деятельность», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Уточняется, что Антонов накануне навестил в тюрьме Северной Каролины россиянина, сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева Романа, который был задержан 5 июля 2014 г. на Мальдивах по подозрению в мошенничестве с банковскими картами.
До этого Антонов также навестил Виктора Бута в Иллинойсе. Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 г. Суд в США признал его виновным по нескольким пунктам обвинения, в том числе в сговоре с целью продажи оружия, он был приговорен к 25 годам лишения свободы
17 октября еще одного россиянина задержали по запросу США, это произошло в аэропорту в Милане. Речь идет о сыне губернатора Красноярского края Артеме Уссе. 19 октября минюст США обвинил пятерых россиян и двух нефтетрейдеров из Венесуэлы в уклонении от санкций и отмывании денег. По версии следствия, обвиняемые организовали сложную схему по краже американских технологий для дальнейшего их использования в российском ВПК, а также по контрабанде миллионов баррелей венесуэльской нефти, находящейся под санкциями.
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