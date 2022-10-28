Артему Уссу в случае экстрадиции на родину грозит до семи лет лишения свободы

Аналогичным образом ситуация развивалась с гражданином России Александром Винником, которого задержали во время отдыха в Греции в 2017 г. по запросу США, где его обвинили в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е, а также распространении вредоносных программ с целью вымогательства денег в сети. В России было возбуждено два уголовных дела в отношении россиянина, в обоих он подозревался в мошенничестве и хищении 750 млн руб. Во Франции против него также возбудили дело – его обвинили в распространении одного из самых «прибыльных» вирусов-вымогателей – Locky. В Грецию были направлены три запроса об экстрадиции россиянина, но Афины долго не могли решить, куда его направить. В начале 2020 г. Винник был экстрадирован во Францию, где его приговорили к пяти годам тюрьмы. В 2022 г. после досрочного окончания дела во Франции его экстрадировали в США, где он предстал перед судом.