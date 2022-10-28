МВД объявило в розыск сына губернатора Красноярского края
Артема Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, задержанного в Италии по запросу США, объявили в розыск в России, следует из розыскной базы МВД.
Согласно данным картотеки суда, Мещанский суд Москвы заочно арестовал Артема Усса по обвинению в отмывании денежных средств, следует из данных картотеки суда. Уточняется, что основанием для возбуждения уголовного дела стала статья 174 п. 4. В случае, если Усс будет экстрадирован на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ, ему грозит до семи лет лишения свободы.
19 октября минюст США обвинил пятерых россиян и двух нефтетрейдеров из Венесуэлы в уклонении от санкций и отмывании денег. По версии следствия, обвиняемые организовали сложную схему по краже американских технологий для дальнейшего их использования в российском ВПК, а также по контрабанде миллионов баррелей венесуэльской нефти, находящейся под санкциями. Конечными потребителями были названы «российская алюминиевая компания» и «китайский крупнейший государственный нефтеперерабатывающий, газовый и нефтехимический конгломерат».
Артема Усса задержали 17 октября в аэропорту «Мальпенса» в Милане по запросу США. Как отметило посольство России, США обязаны предоставить материалы дела итальянскому суду в течение 45 дней. Документы будут изучены в течение шести месяцев. Посольство добавило, что жалоб на условия содержания у Усса нет. Он также отказался от экстрадиции в США, сообщил его адвокат. Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал задержание сына «политически окрашенным».
Помимо Усса были также задержаны Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков. В случае признания вины им грозит до 30 лет лишения свободы. Вместе с россиянами по делу также проходят граждане Венесуэлы Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото.
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