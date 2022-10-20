Сыну красноярского губернатора грозят годы американской тюрьмы

Сыну красноярского губернатора грозят годы американской тюрьмыАртем Усс задержан в Италии по обвинению в обходе санкций
Задержанному в Италии по запросу США сыну губернатора Красноярского края Александра Усса Артему может грозить до 15 лет лишения свободы. Он и еще четыре россиянина обвиняются в уклонении от выполнения санкций США: торговле нефтью венесуэльской госкомпании PDVSA через неназванного российского «алюминиевого олигарха» для потребителей из России и Китая, а также в причастности к поставкам технологий двойного назначения для российского ВПК. Но американским властям могут потребоваться годы, чтобы добиться экстрадиции Усса и остальных россиян из Италии, и даже в случае экстрадиции сам процесс в США рискует стать многолетним, пояснили «Ведомостям» юристы.
Губернатор Красноярского края Александр Усс 20 октября написал в своем Telegram-канале, что задержание его сына имеет «политический окрас». По словам Усса-старшего, «поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной». «Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден», — написал Усс.
Артем Усс был задержан в Милане 17 октября. Офис прокурора Восточного округа Нью-Йорка сообщил об этом 19 октября, а 20 октября посольство России в Италии уточнило, что задержание произошло в аэропорту Милана. Тогда же, 19 октября, в США было обнародовано обвинительное заключение в адрес его, еще четырех российских граждан и двух граждан Венесуэлы. Им вменяется деятельность «по отмыванию денег, обходу санкций США и нарушению правил экспортного контроля». Усса и россиянина Юрия Орехова обвиняют в том, что они заключали незаконные нефтяные сделки c находящейся под американскими санкциями с 2019 г. PDVSA и отмывали «сотни миллионов долларов».
Зарегистрированная в Германии и принадлежащая Уссу и Орехову компания NDA по версии обвинения использовалась как для покупки венесуэльской нефти, так и для приобретения у американских потребителей чувствительных военных технологий и технологий двойного назначения, включая передние полупроводниковые приборы и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетах, радарах и военных спутниках. Усс и Орехов также являются владельцами и контролируют операции с NDA в Малайзии (NDA Aerospace), ОАЭ (Opus Energy и Melissa Trade) и в России («Сетевые технологии»), утверждает обвинение. Через Германию запрещенные к экспорту из США товары якобы передаются дальневосточной подсанкционной компании, включая «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс».
Уклонением от санкций, согласно материалам дела, была поставка за доллары США венесуэльской нефти в нарушение запрета, отключение транспондеров на танкере, когда он заходил в венесуэльский порт, для отправки затем нефти в Китай, Россию и на завод неназванного российского «алюминиевого олигарха», поясняет партнер адвокатского бюро NSP и эксперт по санкционному праву Сергей Гландин. Поскольку нефть поставлялась за доллары, то такой платеж, согласно законодательству и предостережению американского минфина от февраля 2018 г., считается запрещенным и преподносится как основание для данного уголовного дела, говорит Гландин.
Усса касается и та часть объединенного дела, где говорится о переправке технологий и изделий двойного назначения, продолжает юрист. Сотруднику фирмы, совладельцем которой, по утверждению американской стороны, являлся сын красноярского губернатора, вменяется, что она подавала ложные сведения на покупку этих комплектующих. Так как это показательный процесс, то прокуратура может заняться истребованием денежных средств и запросом информации из финансовых организаций, фигурирующих в деле, говорит старший юрист BGP litigation Марат Самарский.
В качестве доказательной базы пока массово использовалась переписка WhatsApp — видимо Meta (признана экстремистской организацией в России) выгрузила переписку для американских следственных органов по их просьбе, указывает Гландин.
«Дело Артема Усса» — это удар по той части российского бизнеса, которая выполняет государственно-важные задачи, восполняя потери, наносимая нашей экономике беззаконными санкциями, — говорит политолог Виталий Иванов. Также в этом деле просматривается попытка деморализовать российскую элиту, ведь отец Усса — губернатор крупного региона. Логика такая: чтобы запугать отцов, будем брать в заложники сыновей, продолжает Иванов. Явно быстрая в этой истории и предвыборная составляющая. Накануне выборов в Конгрессе Демократической партии и Байдену априори необходимо проведение раунда переговоров с «врагами Америки», говорит Иванов.
Очевидно, что сейчас начнется борьба за экстрадицию Усса и других фигурантов дела в США, говорит Гландин. Здесь союзником россиян может стать медлительность итальянского правосудия — процесс грозит затянуться на годы, резюмирует он. Усс может грозить 10-15 лет лишения свободы, считает Самарский.