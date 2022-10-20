Сыну красноярского губернатора грозят годы американской тюрьмы

Задержанному в Италии по запросу США сыну губернатора Красноярского края Александра Усса Артему может грозить до 15 лет лишения свободы. Он и еще четыре россиянина обвиняются в уклонении от выполнения санкций США: торговле нефтью венесуэльской госкомпании PDVSA через неназванного российского «алюминиевого олигарха» для потребителей из России и Китая, а также в причастности к поставкам технологий двойного назначения для российского ВПК. Но американским властям могут потребоваться годы, чтобы добиться экстрадиции Усса и остальных россиян из Италии, и даже в случае экстрадиции сам процесс в США рискует стать многолетним, пояснили «Ведомостям» юристы.