В конгресс США внесли проект бюджета на $1,7 трлн

В то же время в Белом доме подчеркивают, что не воюют с Россией. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, поставки Украине ракетных комплексов Patriot не означают вступление Вашингтона в конфликт с Москвой. В Белом доме добавили, что продолжат оказывать Киеву военную поддержку.