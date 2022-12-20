В конгресс США внесли проект бюджета на $1,7 трлн
В конгресс США внесен бюджетный законопроект размером $1,7 трлн на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября. Об этом сообщает Reuters.
Агентство отмечает, что в документе учтено выделение $44,9 млрд на помощь Украине и союзникам по НАТО.
Отмечается, что сенаторы спешат принять законопроект и передать его на подпись президенту США Джо Байдену до конца недели, чтобы не допустить шатдауна.
На прошлой неделе, 16 декабря, сенат США также одобрил оборонный бюджет на 2023 г. в размере $858 млрд. Сумма превысила прошлогодний показатель в $778 млрд и стала рекордной в истории страны. Оборонный бюджет предполагает выделение Украине $800 млн.
В Кремле заявили, что данный документ носит конфронтационный характер по отношению к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что такой подход США к выделению средств на оборону может в дальнейшем дестабилизировать обстановку в Европе.
Ранее российские власти неоднократно критиковали финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за военной помощи Украине.
В то же время США продолжают оказывать военную поддержку Украине. Так, 13 декабря телеканал CNN сообщил, что администрация президента США завершила подготовку к отправке Patriot на Украину.
В то же время в Белом доме подчеркивают, что не воюют с Россией. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, поставки Украине ракетных комплексов Patriot не означают вступление Вашингтона в конфликт с Москвой. В Белом доме добавили, что продолжат оказывать Киеву военную поддержку.