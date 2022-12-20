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В конгресс США внесли проект бюджета на $1,7 трлн

Ведомости

В конгресс США внесен бюджетный законопроект размером $1,7 трлн на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября. Об этом сообщает Reuters. 

Агентство отмечает, что в документе учтено выделение $44,9 млрд на помощь Украине и союзникам по НАТО.  

Отмечается, что сенаторы спешат принять законопроект и передать его на подпись президенту США Джо Байдену до конца недели, чтобы не допустить шатдауна. 

На прошлой неделе, 16 декабря, сенат США также одобрил оборонный бюджет на 2023 г. в размере $858 млрд. Сумма превысила прошлогодний показатель в $778 млрд и стала рекордной в истории страны. Оборонный бюджет предполагает выделение Украине $800 млн.

В Кремле заявили, что данный документ носит конфронтационный характер по отношению к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что такой подход США к выделению средств на оборону может в дальнейшем дестабилизировать обстановку в Европе. 

Ранее российские власти неоднократно критиковали финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за военной помощи Украине. 

В то же время США продолжают оказывать военную поддержку Украине. Так, 13 декабря телеканал CNN сообщил, что администрация президента США завершила подготовку к отправке Patriot на Украину. 

В то же время в Белом доме подчеркивают, что не воюют с Россией. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, поставки Украине ракетных комплексов Patriot не означают вступление Вашингтона в конфликт с Москвой. В Белом доме добавили, что продолжат оказывать Киеву военную поддержку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных