Песков назвал новый оборонный бюджет США дестабилизирующим
Принятый США оборонный бюджет на рекордные $858 млрд является дестабилизирующим документом, который носит конфронтационный характер по отношению к России, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Принятый документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране. Беспрецедентный конфронтационный характер, что, конечно, чревато достаточно серьезным и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте», — сказал он.
Сегодня профильные комитеты конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год в размере $858 млрд, что может стать максимумом в истории страны. В частности, предполагается выделение $2,7 млрд на наращивание производства боеприпасов и временное снятие некоторых ограничений на их поставку Украине, а также $800 млн — на помощь Украине. Помимо этого, проект бюджета в том числе включает выделение средств на «сдерживание» России в Европе — на эту цель будет выделено $6 млрд.
Кроме того, проект продлевает на 5 лет запрет на сотрудничество США с Россией в военной сфере и предполагает шаги по исключению РФ из международных организаций, в частности G20. Из документа также следует, что Вашингтон намерен снизить зависимость от поставок российских энергоносителей.
Оборонный бюджет США на 2022 финансовый год составлял $778 млрд. Проект бюджета на 2023 финансовый год, одобренный профильными комитетами американского конгресса, теперь должны утвердить конгрессмены и сенаторы. После этого документ подпишет президент США Джо Байден.
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