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Песков назвал новый оборонный бюджет США дестабилизирующим

Ведомости

Принятый США оборонный бюджет на рекордные $858 млрд является дестабилизирующим документом, который носит конфронтационный характер по отношению к России, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Принятый документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране. Беспрецедентный конфронтационный характер, что, конечно, чревато достаточно серьезным и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте», — сказал он.

Сегодня профильные комитеты конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год в размере $858 млрд, что может стать максимумом в истории страны. В частности, предполагается выделение $2,7 млрд на наращивание производства боеприпасов и временное снятие некоторых ограничений на их поставку Украине, а также $800 млн — на помощь Украине. Помимо этого, проект бюджета в том числе включает выделение средств на «сдерживание» России в Европе — на эту цель будет выделено $6 млрд.

Кроме того, проект продлевает на 5 лет запрет на сотрудничество США с Россией в военной сфере и предполагает шаги по исключению РФ из международных организаций, в частности G20. Из документа также следует, что Вашингтон намерен снизить зависимость от поставок российских энергоносителей.

Оборонный бюджет США на 2022 финансовый год составлял $778 млрд. Проект бюджета на 2023 финансовый год, одобренный профильными комитетами американского конгресса, теперь должны утвердить конгрессмены и сенаторы. После этого документ подпишет президент США Джо Байден.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных