В Конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета на рекордные $858 млрд

Кроме того, проект продлевает на 5 лет запрет на сотрудничество США с Россией в военной сфере и предполагает шаги по исключению РФ из международных организаций, в частности, G20. Из документа также следует, что Вашингтон намерен снизить зависимость от поставок российских энергоносителей.