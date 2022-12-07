В Конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета на рекордные $858 млрд
Профильные комитеты конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год в размере $858 млрд, что может стать максимумом в истории страны. Проект бюджета в том числе включает выделение средств на помощь Украине и на «сдерживание» России в Европе, следует из опубликованного документа.
В проект заложены средства на техническое обслуживание, содержание военного персонала, военные закупки, исследования и разработки, деятельность в области атомной энергии. В частности, предполагается выделение $2,7 млрд на наращивание производства боеприпасов и временное снятие некоторых ограничений на их поставку Украине.
Также в проекте оборонного бюджета учтены $800 млн на помощь Украине. Отмечается, что это на $500 млн больше, чем изначально запрашивал Белый дом. Еще $6 млрд планируется выделить на «сдерживание» России в Европе.
Кроме того, проект продлевает на 5 лет запрет на сотрудничество США с Россией в военной сфере и предполагает шаги по исключению РФ из международных организаций, в частности, G20. Из документа также следует, что Вашингтон намерен снизить зависимость от поставок российских энергоносителей.
Оборонный бюджет США на 2022 финансовый год составлял $778 млрд. Проект бюджета на 2023 финансовый год, одобренный профильными комитетами американского конгресса, теперь должны утвердить конгрессмены и сенаторы. После этого документ подпишет президент США Джо Байден.
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