Глава парламента Крыма спрогнозировал освобождение Одессы, Николаева и Харькова

«До конца следующего года мы возьмем Одессу, Николаев, Харьков, и на этом фоне будет определяться судьба этих регионов. К концу года они начнут бегать усиленно с предложениями о мире, пытаясь отстоять хотя бы Киев, на что мы не должны ни в коем случае соглашаться и в 2024 г. уничтожить это образование. Поэтому Киев — 2024 г.», — подчеркнул Константинов (цитата по «РИА Новости»).