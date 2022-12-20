Глава парламента Крыма спрогнозировал освобождение Одессы, Николаева и Харькова
Одесса, Николаев и Харьков станут частью России до конца 2023 г., заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«До конца следующего года мы возьмем Одессу, Николаев, Харьков, и на этом фоне будет определяться судьба этих регионов. К концу года они начнут бегать усиленно с предложениями о мире, пытаясь отстоять хотя бы Киев, на что мы не должны ни в коем случае соглашаться и в 2024 г. уничтожить это образование. Поэтому Киев — 2024 г.», — подчеркнул Константинов (цитата по «РИА Новости»).
Глава парламента утверждает, что вместе с президентом Владимиром Зеленским исчезнет и сама Украина как государство, а сама спецоперация на Украине — это завершающий аккорд Крымской весны.
В июле Константинов заявлял, что географию южного направления спецоперации на Украине необходимо расширить до Одессы. По его словам, такое распространение на русские города Николаев, Одессу, Днепропетровск и Харьков позволит обеспечить безопасность границ, а также лишит НАТО возможности закрепиться на черноморском побережье.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.