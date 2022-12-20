ВС отказал Рашкину в возвращении мандата депутата
Апелляционная коллегия Верховного суда оставила без изменения решение об отказе в удовлетворении иска Валерия Рашкина, который оспаривал досрочное прекращение полномочий депутата Госдумы от КПРФ, сообщили в пресс-службе суда.
Проект постановления о досрочном прекращении его полномочий был принят 25 мая депутатами Госдумы. Это решение было принято в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора в отношении коммуниста.
22 апреля Калининский районный суд Саратовской области приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота). 28 декабря Рашкина также лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 000 руб., ему запрещено охотиться два года. Экс-депутату не удалось оспорить обвинительный приговор в апелляционный инстанции — Саратовский областной суд признал его законным в конце мая.
Депутатская неприкосновенность с Рашкина была снята 25 ноября, что дало возможность привлечь его к уголовной ответственности.
Как было установлено судом и следствием, в ночь на 29 октября 2021 г. на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области Рашкин, не имея соответствующего разрешения на охоту, осуществил выслеживание и незаконную добычу особи дикого животного — лося.