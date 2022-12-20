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ВС отказал Рашкину в возвращении мандата депутата

Ведомости

Апелляционная коллегия Верховного суда оставила без изменения решение об отказе в удовлетворении иска Валерия Рашкина, который оспаривал досрочное прекращение полномочий депутата Госдумы от КПРФ, сообщили в пресс-службе суда.

Проект постановления о досрочном прекращении его полномочий был принят 25 мая депутатами Госдумы. Это решение было принято в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора в отношении коммуниста.

22 апреля Калининский районный суд Саратовской области приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота). 28 декабря Рашкина также лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 000 руб., ему запрещено охотиться два года. Экс-депутату не удалось оспорить обвинительный приговор в апелляционный инстанции — Саратовский областной суд признал его законным в конце мая.

Депутатская неприкосновенность с Рашкина была снята 25 ноября, что дало возможность привлечь его к уголовной ответственности.

Как было установлено судом и следствием, в ночь на 29 октября 2021 г. на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области Рашкин, не имея соответствующего разрешения на охоту, осуществил выслеживание и незаконную добычу особи дикого животного — лося.

Ранее по теме: Депутата Госдумы от КПРФ Рашкина досрочно лишили мандата

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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