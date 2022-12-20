ВС отказал Рашкину в возвращении мандата депутата

22 апреля Калининский районный суд Саратовской области приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота). 28 декабря Рашкина также лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 000 руб., ему запрещено охотиться два года. Экс-депутату не удалось оспорить обвинительный приговор в апелляционный инстанции — Саратовский областной суд признал его законным в конце мая.