Президент Хорватии назвал руководство ЕС самым бездарным в истории
Нынешнее руководство ЕС — самое «бездарное» в истории, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель должен уйти в отставку, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.
«Это самое бездарное поколение европейских политиков в истории, это люди, которые абсолютно не отдают себе отчета в последствиях того, что они делают, и того, что было раньше», — цитирует Милановича газета Jutarnji list.
Глава государства рассказал, как Боррель направил главе МИД Хорватии Гордану Грличу Радману «скандальное, безобразное и лживое письмо». «Говорится ложь, придумывается резолюция повышенной безопасности, решения европейских советов и ложь, ложь, ложь. Что мы должны теперь требовать? Отставки этого человека, это был его официальный ответ государству Хорватия», — заключил президент.
Ранее сегодня он заявил, что Украина не является союзником ЕС и предоставлять ей статус кандидата на вступление в Евросоюз цинично. «Несчастная Босния и Герцеговина должна была ждать, ужасное унижение. Это сегодняшний Евросоюз, беда, ноль», — подчеркнул Миланович.
Хорватский парламент также не поддержал предложение правительства республики предоставить украинским военным возможность обучения на территории страны.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. Военная помощь западных стран Украине в общей сложности достигла $40 млрд, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 30 ноября.