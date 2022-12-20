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Политика

Президент Хорватии назвал руководство ЕС самым бездарным в истории

Ведомости

Нынешнее руководство ЕС — самое «бездарное» в истории, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель должен уйти в отставку, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

«Это самое бездарное поколение европейских политиков в истории, это люди, которые абсолютно не отдают себе отчета в последствиях того, что они делают, и того, что было раньше», — цитирует Милановича газета Jutarnji list.

Глава государства рассказал, как Боррель направил главе МИД Хорватии Гордану Грличу Радману «скандальное, безобразное и лживое письмо». «Говорится ложь, придумывается резолюция повышенной безопасности, решения европейских советов и ложь, ложь, ложь. Что мы должны теперь требовать? Отставки этого человека, это был его официальный ответ государству Хорватия», — заключил президент.

Ранее сегодня он заявил, что Украина не является союзником ЕС и предоставлять ей статус кандидата на вступление в Евросоюз цинично. «Несчастная Босния и Герцеговина должна была ждать, ужасное унижение. Это сегодняшний Евросоюз, беда, ноль», — подчеркнул Миланович.

Хорватский парламент также не поддержал предложение правительства республики предоставить украинским военным возможность обучения на территории страны.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. Военная помощь западных стран Украине в общей сложности достигла $40 млрд, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 30 ноября.

Ранее по теме: Президент Хорватии отказался участвовать в форуме «Крымская платформа»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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