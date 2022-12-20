В Курской области при обстреле села со стороны ВСУ пострадала женщина
Село в Суджанском районе Курской области было обстреляно со стороны украинских военных, одна женщина пострадала, написал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«ВСУ вновь обстреляли Суджанский район. Не менее четырёх снарядов упало в селе Махновка. Система смс-оповещения сработала оперативно. Одна женщина пострадала. Повреждены три дома. Один из них серьезно разрушен, сейчас он горит. Восстановлению дом не подлежит», — написал Старовойт.
Глава региона отметил, что в обязательном порядке будет оказана вся необходимая помощь жителям. Все спецслужбы на месте, пожарные борются с огнем, добавил он.
Накануне украинские военные также обстреливали территорию области, в частности, село Гуево Суджанского района и село Елизаветовка Глушковского района.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля в Белгородской и Курской областях действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 6 декабря он был продлен до 21 декабря в обоих регионах.