В Курской области при обстреле села со стороны ВСУ пострадала женщина

«ВСУ вновь обстреляли Суджанский район. Не менее четырёх снарядов упало в селе Махновка. Система смс-оповещения сработала оперативно. Одна женщина пострадала. Повреждены три дома. Один из них серьезно разрушен, сейчас он горит. Восстановлению дом не подлежит», — написал Старовойт.