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Политика

В Курской области при обстреле села со стороны ВСУ пострадала женщина

Ведомости

Село в Суджанском районе Курской области было обстреляно со стороны украинских военных, одна женщина пострадала, написал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«ВСУ вновь обстреляли Суджанский район. Не менее четырёх снарядов упало в селе Махновка. Система смс-оповещения сработала оперативно. Одна женщина пострадала. Повреждены три дома. Один из них серьезно разрушен, сейчас он горит. Восстановлению дом не подлежит», — написал Старовойт.

Глава региона отметил, что в обязательном порядке будет оказана вся необходимая помощь жителям. Все спецслужбы на месте, пожарные борются с огнем, добавил он.

Накануне украинские военные также обстреливали территорию области, в частности, село Гуево Суджанского района и село Елизаветовка Глушковского района.

После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля в Белгородской и Курской областях действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 6 декабря он был продлен до 21 декабря в обоих регионах. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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