Путин охарактеризовал ситуацию в ЛНР как сложную
Обстановка в ЛНР до сих пор весьма сложная, заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио руководителя региона Леонидом Пасечником.
«Не секрет, что ситуация в Луганской Народной Республике остается весьма сложной, прежде всего ключевым является вопрос обеспечения безопасности людей», — цитирует президента пресс-служба Кремля.
Глава государства также попросил врио главы ЛНР рассказать о работе по хозяйственным вопросам республики — экономике, социальной сфере, здравоохранении.
Пасечник ранее отметил, что украинские военные регулярно обстреливают города и районы ЛНР. Под обстрелы попадают школы, жилые кварталы, детские сады, храмы. Он напомнил, что 15 декабря из-за обстрела города Стаханова было повреждено 72 жилых дома, 3 детских сада, храм и др.
16 декабря он сообщил, что из-за обстрела погибли восемь мирных жителей и 23 пострадали. Под обстрелом оказались город Стаханов и село Лантратовка Троицкого района.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.