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Путин охарактеризовал ситуацию в ЛНР как сложную

Ведомости

Обстановка в ЛНР до сих пор весьма сложная, заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио руководителя региона Леонидом Пасечником.

«Не секрет, что ситуация в Луганской Народной Республике остается весьма сложной, прежде всего ключевым является вопрос обеспечения безопасности людей», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Глава государства также попросил врио главы ЛНР рассказать о работе по хозяйственным вопросам республики — экономике, социальной сфере, здравоохранении.

Пасечник ранее отметил, что украинские военные регулярно обстреливают города и районы ЛНР. Под обстрелы попадают школы, жилые кварталы, детские сады, храмы. Он напомнил, что 15 декабря из-за обстрела города Стаханова было повреждено 72 жилых дома, 3 детских сада, храм и др.

16 декабря он сообщил, что из-за обстрела погибли восемь мирных жителей и 23 пострадали. Под обстрелом оказались город Стаханов и село Лантратовка Троицкого района.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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