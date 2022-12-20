МИД Финляндии рассмотрит ответные меры после инцидента у посольства в Москве
«В данный момент министерство иностранных дел Финляндии рассматривает меры в связи с хулиганскими действиями», — отметили в посольстве. Представители пресс-службы добавили, что в ходе инцидента никто не пострадал.
Ранее сегодня стало известно, что во двор посольства Финляндии в Москве забросили несколько кувалд.
Российский МИД до этого сообщал о сожжении флага России на шествии в Хельсинки. Дипломаты расценили это происшествие «как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом страны».
К финским властям, как отмечается, обращено требование о привлечении совершивших данное преступление к ответственности. Кроме того, в России потребовали от Хельсинки принять меры по исключению в будущем «таких экстремистских выходок».