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МИД Финляндии рассмотрит ответные меры после инцидента у посольства в Москве

Ведомости

МИД Финляндии рассмотрит ответные меры после того, как посольство страны в Москве забросали кувалдами, передает РБК со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.

«В данный момент министерство иностранных дел Финляндии рассматривает меры в связи с хулиганскими действиями», — отметили в посольстве. Представители пресс-службы добавили, что в ходе инцидента никто не пострадал.

Ранее сегодня стало известно, что во двор посольства Финляндии в Москве забросили несколько кувалд.

Российский МИД до этого сообщал о сожжении флага России на шествии в Хельсинки. Дипломаты расценили это происшествие «как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом страны».

К финским властям, как отмечается, обращено требование о привлечении совершивших данное преступление к ответственности. Кроме того, в России потребовали от Хельсинки принять меры по исключению в будущем «таких экстремистских выходок».

Ранее по теме: Хулиганы забросили кувалды на территорию посольства Финляндии в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных