Хулиганы забросили кувалды на территорию посольства Финляндии в Москве
Во двор посольства Финляндии в Москве забросили несколько кувалд, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение дипмиссии. При инциденте никто не пострадал. Злоумышленники также не нанесли посольству материального ущерба.
«Подтверждаем, что в отношении посольства Финляндии было сегодня совершено хулиганское действие около 12 часов по московскому времени. Во двор посольства с улицы было переброшено несколько кувалд», — говорится в сообщении.
Российский МИД ранее рассказал о сожжении флага России на шествии в Хельсинки. Дипломаты расценили это происшествие «как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом страны».
К финским властям, как отмечается, обращено требование о привлечении совершивших данное преступление к ответственности. Кроме того, в России потребовали от Хельсинки принять меры по исключению в будущем «таких экстремистских выходок».