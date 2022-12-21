Путин рассказал о планах противников добиться дезинтеграции России

При этом, по словам главы государства, Россия всегда придерживалась другого похода: хотела стать частью «так называемого цивилизованного» мира, однако столкнулась с тем, что ее там «не ждали». «Говорю это, имея в виду и свою работу, и я тоже предпринимал эти попытки, наши попытки, сблизиться, стать этой частью — нет», — пояснил он.