Путин рассказал о планах противников добиться дезинтеграции России
Цель стратегических противников России — это дезинтеграция страны, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.
«У наших стратегических противников стоит цель дезинтеграции и ослабления, разобщения нашей страны на протяжении веков. Ничего нового здесь нет. Слишком большая, как им кажется, страна, представляющая угрозу для кого-то, поэтому ее нужно немножко почикать, раздробить», — отметил Путин (цитата по ТАСС).
При этом, по словам главы государства, Россия всегда придерживалась другого похода: хотела стать частью «так называемого цивилизованного» мира, однако столкнулась с тем, что ее там «не ждали». «Говорю это, имея в виду и свою работу, и я тоже предпринимал эти попытки, наши попытки, сблизиться, стать этой частью — нет», — пояснил он.
В ноябре Путин заявил, что западные страны с момента распада СССР вмешивались во внутренние дела Украины, поднося фитиль к распаду России. По его словам, за десятилетия после распада СССР «Украина прошла путь прямого, неприкрытого вмешательства западных стран в ее внутренние дела» и с Россией пытались проделать то же самое.
При этом глава государства подчеркивал, что Россия не считает себя врагом Запада, не бросает вызов элитам, а отстаивает свое право на существование.