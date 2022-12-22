В Кремле прокомментировали ранение Рогозина в Донецке
Нахождение в некоторых районах ДНР, ЛНР и на других территориях по-прежнему опасно. Существует большой риск для жизни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пожелал выздоровления пострадавшим при обстреле гостиницы.
«В любом случае, пребывание в некоторых районах и ДНР, и ЛНР, и других территорий, к сожалению, по-прежнему опасно. Есть большие риски, в том числе риски для жизни. Но это не значит, что эти условия должны мешать чиновникам выполнять свои функции, а людям, которые там по зову сердца, выполнять их миссию», — прокомментировал представитель Кремля новость о ранении бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и председателя правительства ДНР Виталия Хоценко в Донецке.
Песков отметил, что командировки чиновников в новые регионы России — «это совершенно нормально». По словам пресс-секретаря президента, они обязаны ездить в те регионы, «которые в переходный период требуют особого внимания в период их интеграции и адаптации во все пространства жизни нашей большой страны».
Об обстреле гостиницы в Донецке стало известно 22 декабря. В результате этого происшествия ранения получили Рогозин, Хоценко и мэр Горловки Иван Приходько. Травмы также получили сопровождавшие их лица.