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В Кремле прокомментировали ранение Рогозина в Донецке

Ведомости

Нахождение в некоторых районах ДНР, ЛНР и на других территориях по-прежнему опасно. Существует большой риск для жизни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пожелал выздоровления пострадавшим при обстреле гостиницы.

«В любом случае, пребывание в некоторых районах и ДНР, и ЛНР, и других территорий, к сожалению, по-прежнему опасно. Есть большие риски, в том числе риски для жизни. Но это не значит, что эти условия должны мешать чиновникам выполнять свои функции, а людям, которые там по зову сердца, выполнять их миссию», — прокомментировал представитель Кремля новость о ранении бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и председателя правительства ДНР Виталия Хоценко в Донецке.

Песков отметил, что командировки чиновников в новые регионы России — «это совершенно нормально». По словам пресс-секретаря президента, они обязаны ездить в те регионы, «которые в переходный период требуют особого внимания в период их интеграции и адаптации во все пространства жизни нашей большой страны».

Об обстреле гостиницы в Донецке стало известно 22 декабря. В результате этого происшествия ранения получили Рогозин, Хоценко и мэр Горловки Иван Приходько. Травмы также получили сопровождавшие их лица.

По словам Рогозина, ему предстоит операция. Он уточнил, что металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Приходько рассказал, что получил контузию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных