В Кремле прокомментировали ранение Рогозина в Донецке

«В любом случае, пребывание в некоторых районах и ДНР, и ЛНР, и других территорий, к сожалению, по-прежнему опасно. Есть большие риски, в том числе риски для жизни. Но это не значит, что эти условия должны мешать чиновникам выполнять свои функции, а людям, которые там по зову сердца, выполнять их миссию», — прокомментировал представитель Кремля новость о ранении бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и председателя правительства ДНР Виталия Хоценко в Донецке.