Рогозин рассказал о своем ранении при обстреле гостиницы в Донецке

По словам Рогозина, он жил в гостинице в том районе, который за восемь лет ни разу не подвергался обстрелам. «В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за 8 лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились», — сказал он.