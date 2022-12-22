Рогозин рассказал о своем ранении при обстреле гостиницы в Донецке
Бывшему главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину предстоит операция после полученного ранения при обстреле гостиницы в Донецке. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Это была рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений. <...> Били калибром 120 или 155 мм. Следствие определит, откуда и кто. У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали еще несколько близких мне людей», — сказано в сообщении.
По словам Рогозина, он жил в гостинице в том районе, который за восемь лет ни разу не подвергался обстрелам. «В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за 8 лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились», — сказал он.
Ранее помощник Рогозина сообщил об обстреле гостиницы в Донецке, в которой проживала группа военных советников, в том числе бывший глава «Роскосмоса». Он уточнил, что угрозы жизни Рогозина нет. Позже помощник сообщил, что сам Рогозин оценивает свое состояние как удовлетворительное. Осколок мины, который попал в спину, по предварительной оценке врачей, не может быть извлечен.
Рогозин находится в зоне проведения спецоперации с октября. 24 октября он подтвердил, что находится на передовой в Запорожской области. Он также написал, что хочет, «чтобы мечта о Славянске сбылась». В 2014 г. Рогозин в своих социальных сетях писал о готовности обменять все свои должности «на счастье быть сейчас в одном окопе с защитниками Славянска». В зоне проведения спецоперации он взял себе позывной «Космос».