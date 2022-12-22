Рогозин пострадал при обстреле гостиницы в Донецке
При обстреле гостиницы Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Донецке, в которой проживала группа военных советников, в том числе бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, он получил ранение в спину, угрозы жизни нет, сообщил помощник экс-главы госкорпорации.
«На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой последние месяцы проживала группа военных советников, включая Дмитрия Рогозина. Сам Дмитрий Рогозин получил ранение в спину, он госпитализирован. Угрозы жизни нет. Травмы различной степени тяжести получили также сопровождавшие его лица», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
24 октября Рогозин подтвердил, что он находится на передовой в Запорожской области. Он также написал, что хочет, «чтобы мечта о Славянске сбылась». В 2014 г. Рогозин в своих социальных сетях писал о готовности обменять все свои должности «на счастье быть сейчас в одном окопе с защитниками Славянска». В зоне проведения спецоперации он взял себе позывной «Космос».
15 июля президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Рогозина с должности директора «Роскосмоса». На эту должность был назначен бывший вице-премьер Юрий Борисов. Рогозин возглавлял госкорпорацию с мая 2018 г. В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что со временем Рогозин будет трудоустроен. «Мы своевременно об этом сообщим, у него будет новая работа», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, будет ли экс-главе «Роскосмоса» предложена какая-либо должность в администрации президента или в системе органов власти.