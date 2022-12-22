Песков рассказал о содержании послания Путина к Си Цзиньпину
Послание президента России Владимира Путина к председателю КНР Си Цзиньпину касалось двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Оно касалось двусторонних отношений, а также международной обстановки. Также касалось продвинутых отношений партнерства между Россией и Китаем, стратегического партнерства», — отметил Песков.
По его словам, постоянно происходят обмены рабочими посланиями и другими сообщениями, которые так или иначе передаются в ходе рабочих контактов. Помимо этого пресс-секретарь упомянул, что Путин регулярно общается с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и нет сомнений, что тот расскажет ему о своем визите в Китай.
21 декабря прошла встреча Медведева и Си Цзиньпина в Пекине. Переговоры состоялись в государственной резиденции в китайской столице. Медведев рассказал, что в ходе переговоров с Си Цзиньпином были подняты вопросы взаимодействия коммунистической партии Китая и «Единой России». Также зампред СБ РФ обсудил с китайским лидером взаимодействие РФ и Китая, в том числе в сферах экономики и промышленности.