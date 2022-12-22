Песков рассказал о содержании послания Путина к Си Цзиньпину

По его словам, постоянно происходят обмены рабочими посланиями и другими сообщениями, которые так или иначе передаются в ходе рабочих контактов. Помимо этого пресс-секретарь упомянул, что Путин регулярно общается с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и нет сомнений, что тот расскажет ему о своем визите в Китай.