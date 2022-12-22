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Песков рассказал о содержании послания Путина к Си Цзиньпину

Ведомости

Послание президента России Владимира Путина к председателю КНР Си Цзиньпину касалось двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Оно касалось двусторонних отношений, а также международной обстановки. Также касалось продвинутых отношений партнерства между Россией и Китаем, стратегического партнерства», — отметил Песков.

По его словам, постоянно происходят обмены рабочими посланиями и другими сообщениями, которые так или иначе передаются в ходе рабочих контактов. Помимо этого пресс-секретарь упомянул, что Путин регулярно общается с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и нет сомнений, что тот расскажет ему о своем визите в Китай.

21 декабря прошла встреча Медведева и Си Цзиньпина в Пекине. Переговоры состоялись в государственной резиденции в китайской столице. Медведев рассказал, что в ходе переговоров с Си Цзиньпином были подняты вопросы взаимодействия коммунистической партии Китая и «Единой России». Также зампред СБ РФ обсудил с китайским лидером взаимодействие РФ и Китая, в том числе в сферах экономики и промышленности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных