Герасимов назвал ракеты «Кинжал» неуязвимыми для украинских систем ПВО

В августе глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ракета «Кинжал» трижды применялась на Украине. По словам министра, подобной ракеты ни у кого еще нет: «и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями». «Кинжал» нельзя «ни обнаружить, ни перехватить», утверждает Шойгу.