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Герасимов назвал ракеты «Кинжал» неуязвимыми для украинских систем ПВО

Ведомости

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе спецоперации продемонстрировал неуязвимость к развернутым на Украине системам противовоздушной обороны (ПВО), заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Впервые в боевых условиях применено гиперзвуковое оружие. Авиационный ракетный комплекс "Кинжал" показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развернутым на Украине», — отметил Герасимов (цитата по ТАСС).

Помимо этого он сообщил, что российская армия получает подкрепления в виде современных разведывательно-ударных беспилотников и новых подразделений с беспилотными авиационными комплексами.

В августе глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ракета «Кинжал» трижды применялась на Украине. По словам министра, подобной ракеты ни у кого еще нет: «и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями». «Кинжал» нельзя «ни обнаружить, ни перехватить», утверждает Шойгу.

Ракета развивает скорость до более 10 Махов и способна менять по пути следования траекторию как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях, добавил глава Минобороны. 

Ранее по теме: Шойгу заявил, что ракета «Кинжал» трижды применялась на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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