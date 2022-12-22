Герасимов назвал ракеты «Кинжал» неуязвимыми для украинских систем ПВО
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе спецоперации продемонстрировал неуязвимость к развернутым на Украине системам противовоздушной обороны (ПВО), заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
«Впервые в боевых условиях применено гиперзвуковое оружие. Авиационный ракетный комплекс "Кинжал" показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развернутым на Украине», — отметил Герасимов (цитата по ТАСС).
Помимо этого он сообщил, что российская армия получает подкрепления в виде современных разведывательно-ударных беспилотников и новых подразделений с беспилотными авиационными комплексами.
В августе глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ракета «Кинжал» трижды применялась на Украине. По словам министра, подобной ракеты ни у кого еще нет: «и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями». «Кинжал» нельзя «ни обнаружить, ни перехватить», утверждает Шойгу.
Ракета развивает скорость до более 10 Махов и способна менять по пути следования траекторию как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях, добавил глава Минобороны.