Лавров назвал необоснованными упреки в адрес российских миротворцев в Карабахе
Упреки в адрес российских миротворцев в Нагорном Карабахе необоснованны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Из разных источников, не буду конкретизировать, звучат постоянно упреки, большей частью необоснованные, в адрес российских миротворцев, которые работают в очень непростых условиях, учитывая, что и с той, и с другой, и с третьей стороны постоянно высказываются претензии, и учитывая необходимость строго руководствоваться процедурами, которые закреплены в трехсторонних договоренностях», — отметил Лавров (цитата по «РИА Новости»).
Говоря о ситуации в Лачинском коридоре, министр подчеркнул, что Москва выступает за восстановление полноценного транспортного сообщения и разрешение разногласий по разработке рудных месторождений региона.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства в Нагорном Карабахе. По его словам, в результате «незаконной блокады» со стороны Азербайджана гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе крайне напряженная — не хватает ряда товаров первой необходимости, в том числе продовольствия.
В ответ на это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на то, что российские миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка в Нагорном Карабахе, их действия обусловлены соглашениями сторон, сообщил он. «Мы, безусловно, с нашими армянскими коллегами и союзниками продолжим обсуждение этой темы», – сказал Песков.