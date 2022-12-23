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Лавров назвал необоснованными упреки в адрес российских миротворцев в Карабахе

Ведомости

Упреки в адрес российских миротворцев в Нагорном Карабахе необоснованны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Из разных источников, не буду конкретизировать, звучат постоянно упреки, большей частью необоснованные, в адрес российских миротворцев, которые работают в очень непростых условиях, учитывая, что и с той, и с другой, и с третьей стороны постоянно высказываются претензии, и учитывая необходимость строго руководствоваться процедурами, которые закреплены в трехсторонних договоренностях», — отметил Лавров (цитата по «РИА Новости»).

Говоря о ситуации в Лачинском коридоре, министр подчеркнул, что Москва выступает за восстановление полноценного транспортного сообщения и разрешение разногласий по разработке рудных месторождений региона.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства в Нагорном Карабахе. По его словам, в результате «незаконной блокады» со стороны Азербайджана гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе крайне напряженная — не хватает ряда товаров первой необходимости, в том числе продовольствия.

В ответ на это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на то, что российские миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка в Нагорном Карабахе, их действия обусловлены соглашениями сторон, сообщил он. «Мы, безусловно, с нашими армянскими коллегами и союзниками продолжим обсуждение этой темы», – сказал Песков.

Ранее по теме: В Госдуме предупредили о последствиях силовой операции в Лачинском коридоре

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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