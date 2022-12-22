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В Госдуме предупредили о последствиях силовой операции в Лачинском коридоре

Армения при этом отказалась от переговоров с Россией и обратилась к ООН и ОБСЕ
Дарья Мосолкина Евгения Дубровина
АР

Решительные действия по разблокированию Лачинского коридора в Нагорном Карабахе могут привести к кровопролитию, а заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о фактическом бездействии российских миротворцев не облегчают задачу Москвы по разрешению кризиса, заявил «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»).

Азербайджанцы второй раз с начала месяца перекрыли трассу Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре – единственную транспортную артерию, соединяющую непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) и Армению. По заявлению азербайджанской стороны, предлогом для перекрытия 12 декабря стала необходимость проверки грузов на предмет вывоза золота с рудников, фактически контролируемых НКР.

«Эта акция Азербайджана, конечно, компрометирует миротворческую миссию России. Но до сих пор мандат миротворцев не согласован. Они были введены срочно. А мандат намеренно не согласован, главным образом по инициативе Азербайджана. Понятно, что решительные действия по разблокированию Лачинского коридора могут привести к кровопролитию, чего мы [Россия] хотим избежать. У нас очень сложная задача, которую господин Пашинян никак не облегчает», — сказал Затулин. В октябре власти Армении назвали его визит в страну нежелательным.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании правительства республики 22 декабря, что российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства в Нагорном Карабахе. «Конечно, это происходит из-за действий Азербайджана, но от этого смысл не меняется. Это ключевой смысл присутствия российских миротворцев — не позволять незаконные действия и держать под контролем Лачинский коридор», — отметил он. По словам премьера, в результате «незаконной блокады» со стороны Азербайджана гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе крайне напряженная — не хватает ряда товаров первой необходимости, в том числе продовольствия.

«Могу сказать обратное — свою миссию российские миротворцы выполняют. <…> Обострения были до этого неоднократно, и были проблемы, и стороны друг друга обвиняли, и российские миротворцы делали все для стабилизации ситуации, и у них это получалось», — заявила «Ведомостям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также прокомментировал 22 декабря слова Пашиняна. Российские миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка в Нагорном Карабахе, их действия обусловлены соглашениями сторон, сообщил он. «Мы, безусловно, с нашими армянскими коллегами и союзниками продолжим обсуждение этой темы», – сказал Песков.

Слова Пашиняна, в том числе о миротворцах, надо воспринимать «с уценкой», считает Затулин. Российские силы введены в Нагорный Карабах для предотвращения военных действий. Если бы их там не было, в нынешней ситуации в Лачинском коридоре повторилась бы то, что произошло в сентябре на армяно-азербайджанской границе, где не было российских миротворцев. «В результате недельных боев азербайджанские войска продвинулись вглубь Армении на 8 км», — сказал он.

Блокада Лачинского коридора должна быть прекращена, Россия рассчитывает на разрешение кризиса «в ближайшее время», отметила Захарова. Необходимо также урегулировать разногласия по вопросу о разработке рудных месторождений в регионе. «Минобороны России и командование российского миротворческого контингента продолжают работать над дэскалацией обстановки. Благодаря их усилиям возобновлена подача газа, восстановлено движение автотранспорта гуманитарного значения», — сказала представитель МИДа.

После выступления Пашиняна 22 декабря Ереван отказался принять участие в запланированной на 23 декабря в Москве встрече глав МИД Армении, РФ и Азербайджана. А секретарь Совбеза республики Армен Григорян призвал ООН, ОБСЕ и Минскую группу ОБСЕ отправить миссию в Лачинский коридор.

Большинство армян считают Россию исторически «своим главным и чуть ли не единственным союзником», утверждает Затулин. «Господин Пашинин сейчас нацелен на то, чтобы сломать это представление, и этот курс стал им осуществляться с сентября этого года. [Он проявляет] желание избрать другую переговорную посредническую площадку», — уверен депутат.

23 ноября Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Еревану. Премьер назвал причиной своего шага отсутствие политической оценки со стороны ОДКБ действий Азербайджана против территориальной целостности Армении. Он имел в виду инциденты на границе двух стран 11 мая и 14 ноября 2021 г., а также 13 сентября 2022 г., сопровождавшиеся жертвами среди военнослужащих с обеих сторон, в результате которых, по словам Пашиняна, Азербайджан «оккупировал» около 140 кв. км армянской территории.

Ранее по теме: В МИДе сообщили об отказе Армении от встречи по мирному договору
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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