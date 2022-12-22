В Госдуме предупредили о последствиях силовой операции в Лачинском коридоре

«Эта акция Азербайджана, конечно, компрометирует миротворческую миссию России. Но до сих пор мандат миротворцев не согласован. Они были введены срочно. А мандат намеренно не согласован, главным образом по инициативе Азербайджана. Понятно, что решительные действия по разблокированию Лачинского коридора могут привести к кровопролитию, чего мы [Россия] хотим избежать. У нас очень сложная задача, которую господин Пашинян никак не облегчает», — сказал Затулин. В октябре власти Армении назвали его визит в страну нежелательным.