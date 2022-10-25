Запрет на посещение Армении Затулину стал первым в парламентских отношениях двух стран

Он уточнил, что о визите был официально уведомлен вице-премьер правительства Армении Мгер Григорян. «Есть масса людей в России, а в первую очередь в самой Армении, которые высказываются гораздо радикальнее меня. Я действительно озабочен тем, что происходит сегодня в республике, тем, какой курс выбран в отношении Нагорного Карабаха», – прокомментировал Затулин. Он опасается, что людей из непризнанной республики «отдают на заклание».