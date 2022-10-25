Запрет на посещение Армении Затулину стал первым в парламентских отношениях двух стран
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия») выразил недоумение в связи с решением властей Армении назвать его визит страну «нежелательным». Он заявил «Ведомостям», что «озабочен политикой» руководства республики, ориентированного, по его мнению, «на интересы Запада».
Затулин сказал, что не знает, какие его высказывания могли повлечь такую реакцию со стороны властей Армении. По его словам, МИД России собирается направить запрос в МИД Армении, чтобы прояснить ситуацию. «Это первый подобный случай в российско-армянских отношениях в отношении представителя парламентского корпуса, – подчеркнул Затулин.
«Ведомости» направили запрос в МИД России.
25 октября депутат получил письмо начальника управления внешних связей национального собрания Армении Тиграна Сейраняна, в котором говорится о «нежелательности» его визита в республику. «По поручению руководства национального собрания Армении сообщаем вам, что, к сожалению, ваши публичные высказывания последнего периода в адрес Армении наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений между нашими государствами. В связи с этим, в дальнейшем, ваш приезд в республику Армения считается нежелательным», – отмечается в документе, который Затулин опубликовал в своем Telegram-канале.
В беседе с «Ведомостями» он предположил, что руководству республики не захотелось развития темы «исторического прошлого и настоящего русско-армянских отношений» в ходе заседания «Лазаревского клуба» (Затулин – его координатор), которое планировалось провести 28 октября в Ереване.
«Были приглашены спикер национального собрания Армении Ален Симонян, его заместитель, курирующий российско-армянские межпарламентские связи. Было заявлено более 100 участников – ученых, политологов, общественно-политических деятелей. Зафрахтован чартер, который должен был доставить московскую часть делегации в Ереван», – рассказал политик «Ведомостям». По словам Затулина, члены «делегации собирались совершить поездку в Джермук, где в сентябре произошло вооруженное столкновение» с азербайджанскими силами.
Он уточнил, что о визите был официально уведомлен вице-премьер правительства Армении Мгер Григорян. «Есть масса людей в России, а в первую очередь в самой Армении, которые высказываются гораздо радикальнее меня. Я действительно озабочен тем, что происходит сегодня в республике, тем, какой курс выбран в отношении Нагорного Карабаха», – прокомментировал Затулин. Он опасается, что людей из непризнанной республики «отдают на заклание».
Представитель оппозиционной фракции «Армения» Агнесса Хамоян заявила в парламенте, что решение властей республики запретить въезд Затулина в страну является очередным ударом по армяно-российским отношениям. «Затулин был автором решения от 1995 г., когда Госдума приняла резолюцию о признании геноцида армян [в Османской империи в 1915 году]», – заявила она.
С весны в Ереване проходят массовые акции протеста, на которых оппозиция требует отставки премьер-министра Николы Пашиняна после его высказываний о Нагорном Карабахе. Оппозиция обвиняет в намерении подписать документ, который оставляет Нагорный Карабах в составе Азербайджана. Сам Пашинян заявлял, что в случае появления проекта документа об урегулировании конфликта он намерен обсудить его с общественностью и только потом принять решение.
Ранее «Ведомости» писали, что на конец октября в России запланировано трехстороннее общение лидеров России, Армении и Азербайджана. Пашиняна и Ильхама Алиева пригласил сесть за стол переговоров российский лидер Владимир Путин.