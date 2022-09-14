В Ереване начались протесты с требованием отставки премьер-министра Пашиняна

В апреле жители Еревана уже требовали отставки Пашиняна после его высказываний о Нагорном Карабахе. Он отметил, что международное сообщество настаивает на снижении требований в отношении статуса республики и не подвергать сомнению целостность Азербайджана. Оппозиция обвиняет Пашиняна в намерении подписать документ, который оставляет Нагорный Карабах в составе Азербайджана. Сам Пашинян заявлял, что в случае появления проекта документа об урегулировании конфликта он намерен обсудить его с общественностью и только потом принять решение.