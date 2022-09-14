В Ереване начались протесты с требованием отставки премьер-министра Пашиняна
Протестующие в Ереване вышли к зданию парламента и требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил Telegram-канал Sputnik Armenia.
Поводом для протестов послужило заявление премьер-министра о подписании некоего документа с Азербайджаном. Позднее Пашинян на своей странице в соцсетях заявил, что не собирается подписывать никаких документов. «Дорогие сограждане, призываю и прошу вас не поддаваться манипуляциям. Никакого документа не подписывалось и к подписанию не готовится. Это информационная диверсия, которая направлена недружественными силами для того, чтобы сломить сопротивляемость страны», – сказал он.
Служба нацбезопасности Армении также заявила, что ни один документ не подписан и не готовится к подписанию, и речь идет только о готовности в перспективе к подписанию документа, который обеспечит безопасность и суверенитет страны.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась в ночь на 13 сентября. По данным минобороны Армении, азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты на юго-востоке страны — Сотк, Горис и Джермук.
Минобороны Азербайджана в свою очередь обвинило в эскалации ситуации Армению. Там отметили, что армянская сторона «интенсивно обстреливает» последний месяц позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях. Кроме того, Армения заминировала районы и пути снабжения между позициями армии Азербайджана, добавили в ведомстве. Позже минобороны Азербайджана сообщило о гибели 50 азербайджанских военнослужащих в ходе боев на границе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян позднее заявил о 105 погибших.
После ночных обстрелов правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН. Также Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину, а министр обороны Армении Сурен Папикян поговорил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. В итоге Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня с 09:00 мск. В тот же день состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Но утром 14 сентября обстрелы продолжились. В минобороны Армении сообщили, что азербайджанские военные применили артиллерию, минометы и другое оружие в направлении армянских населенных пунктов Джермук и Верин Шоржа.
В апреле жители Еревана уже требовали отставки Пашиняна после его высказываний о Нагорном Карабахе. Он отметил, что международное сообщество настаивает на снижении требований в отношении статуса республики и не подвергать сомнению целостность Азербайджана. Оппозиция обвиняет Пашиняна в намерении подписать документ, который оставляет Нагорный Карабах в составе Азербайджана. Сам Пашинян заявлял, что в случае появления проекта документа об урегулировании конфликта он намерен обсудить его с общественностью и только потом принять решение.
1 мая протестные акции приобрели массовый характер – протестующие разбили в центре Еревана палаточный лагерь. Помимо Еревана шествия также проводились в Гюмри. Протестные акции продлились до середины июня.