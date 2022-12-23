Пушилин: необходимость проведения спецоперации была очевидна еще в конце 2021 года
Необходимость начала спецоперации России на Украине была очевидна еще в конце 2021 — начале 2022 г., в противном случае конфликт начала бы Украина. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
«Мы видели, что, увы, война неизбежна. И не мы причина ее, не мы начало этой ситуации. И в итоге не оставалось никакого другого варианта, кроме как начать специальную военную операцию», — сказал он (цитата по ТАСС).
По его словам, к концу 2021 г. появились явные признаки готовящейся военной операции со стороны Киева. Пушилин добавил, что именно из-за растущей украинской агрессии в начале 2022 г. власти ДНР организовали эвакуацию жителей республики. Он указал на «массу техники, массу оружия», которую Запад поставлял на Украину.
Пушилин заявил, что «по-другому быть просто не могло». По его мнению, президент РФ Владимир Путин принял единственно верное решение, начав СВО.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.