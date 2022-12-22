Пресс-конференция Путина после заседания Госсовета. Главное

«Фактически ситуация начала складываться, – она менее заметна была даже у нас, а на Западе предпочитали об этом вообще не говорить и вообще этого не замечать, – но все это началось в 2014 г. после госпереворота, спровоцированного теми же Штатами, когда пирожки раздавали на Майдане. Я уже много раз об этом говорил. Но наша-то цель – не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну: мы к этому стремимся и будем стремиться», — сказал он.