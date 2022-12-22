Пресс-конференция Путина после заседания Госсовета. Главное

Пресс-конференция Путина после заседания Госсовета. ГлавноеПрезидент затронул наиболее важные вопросы — от СВО до поставок энергоресурсов
Сегодня президент России Владимир Путин провел очное заседание большого Госсовета, котрое было посвящено молодежной политике. По итогам мероприятия он дал пресс-конференцию, ответив на вопросы журналистов. Глава государства затронул наиболее важные для общества темы, от специальной военной операции до вопросов экономического развития страны и поставок энергоресурсов на мировые рынка. Кроме того, президент коротко подвел итоги уходящего 2022 г.
Россия стремится завершить спецоперацию
Россия планирует не раскручивать маховик украинского конфликта, который начался еще в 2014 г., а завершить его, заявил журналистам Путин.
«Фактически ситуация начала складываться, – она менее заметна была даже у нас, а на Западе предпочитали об этом вообще не говорить и вообще этого не замечать, – но все это началось в 2014 г. после госпереворота, спровоцированного теми же Штатами, когда пирожки раздавали на Майдане. Я уже много раз об этом говорил. Но наша-то цель – не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну: мы к этому стремимся и будем стремиться», — сказал он.
Глава государства добавил, что Россия будет стремиться к тому, чтобы конфликт был исчерпан, «и чем быстрее, тем лучше». Также он выступил против интенсификации боевых действий, потому что это приведет к неоправданным потерям, – «курочка по зернышку клюет», заметил он. В целом СВО стала вынужденной, но необходимой мерой в свете угроз, с которыми столкнулась Россия.
Средства против Patriot
США могут поставить Украине ЗРК Patriot, однако это достаточно старая система, на которую найдется противоядие, добавил президент. В таком случае западным странам придется передать Украине более современные системы, однако и здесь они столкнутся с рядом сложностей. Поставками оружия Киеву Запад стремиться затянуть конфликт на Украине, отметил Путин.
«Вот сейчас говорят, Patriot могут туда поставить. Хорошо, пусть ставят – мы пощелкаем и Patriot. Нужно будет тогда что-то вместо Patriot ставить, нужно разрабатывать новые системы. Это сложный, длительный процесс, все не так просто. Мы это учитываем, считаем тоже всё, что там появляется, считаем, где и сколько на складах еще есть, осталось, что они могут произвести, в какие сроки, как они могут подготовить персонал», — сказал глава государства.
Ценовой потолок на газ и подрыв «Северных потоков»
Введение предельной цены на газ является еще одной попыткой административного регулирования цен, заявил Путин. По его словам, подобные решения не приведут ни к чему хорошему как в газовой, так и в нефтяной сферах.
Российский президент также выразил удивление действиями властей ЕС. Он напомнил, как до этого Еврокомиссия призывала Россию перейти на биржевое ценообразование на газ. В то же время Путин предрекал всплеск цен в случае реализации этой идеи. В результате именно это и случилось, отметил Путин. По его словам, теперь Европа ищет способы «вырулить» и пытается регулировать цены на газ.
«Мы оставляем за собой право подумать о том, обязаны ли мы выполнять тогда эти контракты, если другая сторона их нарушает», — заявил президент РФ. Он подчеркнул, что российская сторона продолжает внимательно следить за этим процессом.
Комментируя ситуацию с «Северными потоками», Путин еще раз назвал случившееся терактом. По его словам, «все это признали». Российский президент добавил, что подрыв газопроводов был совершен при поддержке других государств, частное лицо совершить такой теракт «не в состоянии».
«Как обычно в таких случаях говорят: смотри, кто заинтересован. Кто заинтересован в том, чтобы только через Украину проходила линия подачи российского газа на европейский рынок, кто заинтересован в том, чтобы Украина получала деньги? <...> Вот тот и взорвал», — заключил глава государства.
Он напомнил, что российскую сторону до места взрывов допустили лишь раз. В то же время полноценного расследования данного происшествия никто не ведет. «Удивительно, но факт», — сказал Путин.
Эффект нефтяного потолка
Отвечая на вопросы журналистов, Путин снова объяснил, что решение западных стран ввести потолок цен на российскую нефть не скажется на бюджете или нефтяных компаниях, поскольку Россия и так продает нефть по таким ценам. Кроме того, президент обещал подписать указ об ответных мерах на потолок цен в начале следующей недели.
«Указ, я думаю, подпишу где-нибудь в понедельник-вторник. Это предупредительные меры, потому что какой бы то ни было индивидуальный ущерб для России, для российской экономики, для российского ТЭКа не просматривается. Мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка», — сказал Путин.
При этом он подчеркнул, что установление административных барьеров для развития нефтяного рынка приведет к недоинвестировнию в отрасли, что в перспективе может стать причиной разрушения мировой энергетики. «Может наступить момент, когда недоинвестированная отрасль перестанет давать на рынок нужный объем продукции и тогда цены взлетят до небес и больно ударят по тем, кто пытается эти инструменты внедрить», — добавил он.
Уверенный 2022 год и послание Федеральному собранию
Россия, продолжил Путин, прошла текущий год достаточно уверенно, на фоне сложившейся ситуации у властей нет сомнений по поводу реализации задуманного в 2023 г.
«Идеальных ситуаций никогда не бывает. Идеальные ситуации только в планах, на бумаге, всегда чего-то хочется большего. Но в целом я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно. У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, помешает реализовать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 г.», — сказал он.
Кроме того, президент обратил внимание на то, что прогнозируемый Западом обвал российской экономики в этому году не состоялся. По его словам, на Западе надеялись, что ВВП России по итогам 2020 г. упадет на 20-25%, однако в реальности снижение окажется на уровне около 2,5%. Инфляция на конец года составит чуть больше 12%, добавил он. «Это, я думаю, гораздо лучше, чем во многих других странах, в том числе в странах «двадцатки». Нехорошо, что есть инфляция, но хорошо, что она меньше, чем в других странах», — заметил Путин.
Президент также упомянул, что планирует выступить с посланием Федеральному собранию в начале следующего гола, не назвав конкретной даты. «Вопрос в том, что динамика событий очень большая, ситуация развивается очень динамично, поэтому очень – не очень, но сложновато было зафиксировать прямо в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время. Мы это сделаем в начале года, безусловно», — пояснил он.