Путин предложил ввести академический курс по основам государственности

В последний раз заседание большого Госсовета в очном формате проходило 26 декабря 2019 г. (т. е. до того, как само понятие Госсовета было вписано в Конституцию) и было посвящено реализации аграрной политики. После этого в основном проходили заседания президиума Госсовета, лишь 23 декабря 2020 г. президент проводил совместное заседание Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Из-за пандемии оно проходило в режиме видеоконференцсвязи.