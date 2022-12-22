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Путин предложил ввести академический курс по основам государственности

Ведомости

Российская молодежь на фоне сложившейся геополитической ситуации оказалась под мощными информационными атаками, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам реализации молодежной политики. Для того, чтобы бороться с этим явлением, нужно разработать курс по основам российской государственности, добавил он.

«Содержательное наполнение молодежных проектов имеет сегодня особое значение. В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении», – рассказал он.

Это информационное противоборство было всегда, однако теперь приобрело особо острый характер, отметил президент. Задача государства – дать молодежи «прочную опору в виде достоверных знаний», для чего необходимо разработать отдельный академический курс, посвященный истории и основам российской государственности, добавил президент.

В последний раз заседание большого Госсовета в очном формате проходило 26 декабря 2019 г. (т. е. до того, как само понятие Госсовета было вписано в Конституцию) и было посвящено реализации аграрной политики. После этого в основном проходили заседания президиума Госсовета, лишь 23 декабря 2020 г. президент проводил совместное заседание Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Из-за пандемии оно проходило в режиме видеоконференцсвязи.

Ранее в июле Путин подписал закон о создании российского движения детей и молодежи — аналога пионерии. В конце июля стало известно, что президент возглавил наблюдательный совет этого движения. Ежегодно движению будут выделять 21,3 млрд руб. Вчера, 19 декабря, участники съезда российского движения детей и молодежи по итогам голосования за его название выбрали вариант «Движение первых».

Ранее по теме: Президент закроет «политический» 2022 год заседанием Госсовета по молодежной политике

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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