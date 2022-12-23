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Генпрокуратура утвердила обвинение распространяющим фейки про СВО иностранцам

Ведомости

Генпрокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении колумбийца Хиральдо Сарая за распространение недостоверной информации о действиях российских военных, передает пресс-служба ведомства.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «б», «г» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенное организованной группой из корыстных побуждений)», — сообщает пресс-служба. Уголовное дело направлено в Головинский районный суд Москвы для рассмотрения.

По версии следствия, с марта по апрель 2022 г. Хиральдо Сарай, Рамирез Салазар и Брисеньо Мендоса распространяли недостоверную информацию о российских военных, которые принимают участие в спецоперации на Украине.

Сарай имел вид на жительство в России, Салазар и Мендос руководили действиями группировки за пределами страны. Сарай за денежное вознаграждение обеспечивал техническую подготовку и последующее скрытное размещение в одном из торговых центров Москвы мобильных устройств, с помощью которых проводилась массовая рассылка абонентам российских операторов фейков о действиях военных.

В ведомстве также выяснили, что  преступная деятельность осуществлялась в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), связанной с государственным агентством США по международному развитию.

Статья за распространение фейков о действиях ВС РФ появилась после начала специальной военной операции на Украине — 4 марта. Штрафы могут достигать полутора миллионов рублей. В случае если фейки повлекли тяжкие последствия, может грозить лишение свободы до пятнадцати лет.

Дело московского муниципального депутата Алексея Горинова стало первым, по которому был вынесен приговор. Его Мещанский районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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