Генпрокуратура утвердила обвинение распространяющим фейки про СВО иностранцам
Генпрокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении колумбийца Хиральдо Сарая за распространение недостоверной информации о действиях российских военных, передает пресс-служба ведомства.
«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «б», «г» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенное организованной группой из корыстных побуждений)», — сообщает пресс-служба. Уголовное дело направлено в Головинский районный суд Москвы для рассмотрения.
По версии следствия, с марта по апрель 2022 г. Хиральдо Сарай, Рамирез Салазар и Брисеньо Мендоса распространяли недостоверную информацию о российских военных, которые принимают участие в спецоперации на Украине.
Сарай имел вид на жительство в России, Салазар и Мендос руководили действиями группировки за пределами страны. Сарай за денежное вознаграждение обеспечивал техническую подготовку и последующее скрытное размещение в одном из торговых центров Москвы мобильных устройств, с помощью которых проводилась массовая рассылка абонентам российских операторов фейков о действиях военных.
В ведомстве также выяснили, что преступная деятельность осуществлялась в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), связанной с государственным агентством США по международному развитию.
Статья за распространение фейков о действиях ВС РФ появилась после начала специальной военной операции на Украине — 4 марта. Штрафы могут достигать полутора миллионов рублей. В случае если фейки повлекли тяжкие последствия, может грозить лишение свободы до пятнадцати лет.
Дело московского муниципального депутата Алексея Горинова стало первым, по которому был вынесен приговор. Его Мещанский районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии.