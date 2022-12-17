Газета
Технологии

Власти Крыма составят список занимающихся вбросами Telegram-каналов

Ведомости

Власти Крыма работают над списком Telegram-каналов, которые занимаются вбросами с украинской стороны и работают с Центром информационно-психологических операций (ЦИПсО), сообщил в своем Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков.

«Проверяем любую информацию. Готовим список тг-каналов, пойманных на украинских вбросах и работе на ЦИПСо. Список будет передан правоохранительным органам и опубличен», – написал он.

По словам Крючкова, наблюдается «бурный поток вбросов». «Путают фамилии должностных лиц, события, даты. Главное вбросить», – отметил советник главы Крыма.

Ранее днем он сообщил, что Украина в последние две недели начала новый этап информационной войны. «Созданы десятки ложных аккаунтов в сетях и Telegram-каналов. Вбросы фиксируем сотнями. Подключены все ЛОМы и «спящие», – написал Крючков. Также советник главы Крыма напомнил, что к публикуемой информации нужно относиться внимательнее – если, например, сообщается про «случай в магазине «Магнит» в Феодосии... стоит просто вспомнить, что сети «Магнит» в Крыму нет».

В пресс-службе Роскомнадзора 24 ноября сообщили, что за III квартал ведомство заблокировало или удалило более 89 000 страниц в интернете, содержащих запрещенную информацию. В частности, было удалено 22 000 материалов с пронаркотическим контентом, 20 000 материалов с азартными играми, сколько же фейков о специальной военной операции.

Роскомнадзор ранее удалил ЛГБТ-пропаганду в отношении несовершеннолетних более чем с 5500 страниц в интернете. Отмечалось, что такие материалы блокировались на основании судебных решений о признании информации запрещенной к распространению.

8 декабря президент РФ Владимир Путин во время общения с военнослужащими в Кремле, где проходила церемония вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России, заявил, что фейки и информационные вбросы не должны мешать Вооруженным силам РФ выполнять свой долг в ходе проведения спецоперации. «Все бредни информационного противостояния, информационные вбросы, всякие фейки должны остаться в стороне. Не должны мешать нам выполнять свой долг перед нашими людьми», — заявил Путин (цитата по ТАСС).

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных