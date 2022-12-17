Власти Крыма составят список занимающихся вбросами Telegram-каналов

Ранее днем он сообщил, что Украина в последние две недели начала новый этап информационной войны. «Созданы десятки ложных аккаунтов в сетях и Telegram-каналов. Вбросы фиксируем сотнями. Подключены все ЛОМы и «спящие», – написал Крючков. Также советник главы Крыма напомнил, что к публикуемой информации нужно относиться внимательнее – если, например, сообщается про «случай в магазине «Магнит» в Феодосии... стоит просто вспомнить, что сети «Магнит» в Крыму нет».