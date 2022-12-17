Власти Крыма составят список занимающихся вбросами Telegram-каналов
Власти Крыма работают над списком Telegram-каналов, которые занимаются вбросами с украинской стороны и работают с Центром информационно-психологических операций (ЦИПсО), сообщил в своем Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков.
«Проверяем любую информацию. Готовим список тг-каналов, пойманных на украинских вбросах и работе на ЦИПСо. Список будет передан правоохранительным органам и опубличен», – написал он.
По словам Крючкова, наблюдается «бурный поток вбросов». «Путают фамилии должностных лиц, события, даты. Главное вбросить», – отметил советник главы Крыма.
Ранее днем он сообщил, что Украина в последние две недели начала новый этап информационной войны. «Созданы десятки ложных аккаунтов в сетях и Telegram-каналов. Вбросы фиксируем сотнями. Подключены все ЛОМы и «спящие», – написал Крючков. Также советник главы Крыма напомнил, что к публикуемой информации нужно относиться внимательнее – если, например, сообщается про «случай в магазине «Магнит» в Феодосии... стоит просто вспомнить, что сети «Магнит» в Крыму нет».
В пресс-службе Роскомнадзора 24 ноября сообщили, что за III квартал ведомство заблокировало или удалило более 89 000 страниц в интернете, содержащих запрещенную информацию. В частности, было удалено 22 000 материалов с пронаркотическим контентом, 20 000 материалов с азартными играми, сколько же фейков о специальной военной операции.
Роскомнадзор ранее удалил ЛГБТ-пропаганду в отношении несовершеннолетних более чем с 5500 страниц в интернете. Отмечалось, что такие материалы блокировались на основании судебных решений о признании информации запрещенной к распространению.
8 декабря президент РФ Владимир Путин во время общения с военнослужащими в Кремле, где проходила церемония вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России, заявил, что фейки и информационные вбросы не должны мешать Вооруженным силам РФ выполнять свой долг в ходе проведения спецоперации. «Все бредни информационного противостояния, информационные вбросы, всякие фейки должны остаться в стороне. Не должны мешать нам выполнять свой долг перед нашими людьми», — заявил Путин (цитата по ТАСС).