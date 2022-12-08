Путин: фейки не должны мешать российским военным выполнять свой долг

Путин тогда отметил, что в интернете можно столкнуться с призывами к участию в незаконных уличных акциях, детской порнографией и проституцией, распространением наркотиков. В декабре того же года глава государства обвинил международные интернет-платформы в массовых случаях мошенничества и злоупотребления персональными данными людей. Президент тогда добавил, что без технологии искусственного интеллекта, который использует большие данные, в том числе персональные, «двигаться совершенно невозможно».