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Путин: фейки не должны мешать российским военным выполнять свой долг

Ведомости

Фейки и информационные вбросы не должны мешать Вооруженным силам (ВС) РФ выполнять свой долг в ходе проведения спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с военнослужащими в Кремле, где проходила церемония вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России.

«Все бредни информационного противостояния, информационные вбросы, всякие фейки должны остаться в стороне. Не должны мешать нам выполнять свой долг перед нашими людьми», — заявил Путин (цитата по ТАСС). По его словам, «не надо быть особенно искушенным в этом информационном противоборстве, чтобы понимать, что происходит на самом деле».

Ранее Путин на встрече с матерями военнослужащих заявил, что в нынешних реалиях интернет является пространством фейков и информационных атак, там ничему нельзя доверять. Президент добавил, что так было всегда, однако на фоне развития современных технологий проблема стала существенно острее.

Российский президент не в первый первый раз критикует распространение дезинформации в интернете. Так, весной 2021 г. он заявил, что всемирная сеть способна разрушить общество изнутри, если ее не подчинить моральным законам.

Путин тогда отметил, что в интернете можно столкнуться с призывами к участию в незаконных уличных акциях, детской порнографией и проституцией, распространением наркотиков. В декабре того же года глава государства обвинил международные интернет-платформы в массовых случаях мошенничества и злоупотребления персональными данными людей. Президент тогда добавил, что без технологии искусственного интеллекта, который использует большие данные, в том числе персональные, «двигаться совершенно невозможно». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных