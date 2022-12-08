Путин: фейки не должны мешать российским военным выполнять свой долг
Фейки и информационные вбросы не должны мешать Вооруженным силам (ВС) РФ выполнять свой долг в ходе проведения спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с военнослужащими в Кремле, где проходила церемония вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России.
«Все бредни информационного противостояния, информационные вбросы, всякие фейки должны остаться в стороне. Не должны мешать нам выполнять свой долг перед нашими людьми», — заявил Путин (цитата по ТАСС). По его словам, «не надо быть особенно искушенным в этом информационном противоборстве, чтобы понимать, что происходит на самом деле».
Ранее Путин на встрече с матерями военнослужащих заявил, что в нынешних реалиях интернет является пространством фейков и информационных атак, там ничему нельзя доверять. Президент добавил, что так было всегда, однако на фоне развития современных технологий проблема стала существенно острее.
Российский президент не в первый первый раз критикует распространение дезинформации в интернете. Так, весной 2021 г. он заявил, что всемирная сеть способна разрушить общество изнутри, если ее не подчинить моральным законам.
Путин тогда отметил, что в интернете можно столкнуться с призывами к участию в незаконных уличных акциях, детской порнографией и проституцией, распространением наркотиков. В декабре того же года глава государства обвинил международные интернет-платформы в массовых случаях мошенничества и злоупотребления персональными данными людей. Президент тогда добавил, что без технологии искусственного интеллекта, который использует большие данные, в том числе персональные, «двигаться совершенно невозможно».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса