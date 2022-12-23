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МАГАТЭ предложило разместить постоянные миссии на всех украинских АЭС

Ведомости

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выступило с предложением о размещении постоянныех миссий экспертов по ядерной безопасности на всех украинских АЭС, в том числе в зоне Чернобыльской АЭС, следует из заявления на сайте организации.

«МАГАТЭ готовится к постоянному размещению миссий на Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской атомных электростанциях, а также на чернобыльской площадке, о чем на прошлой неделе генеральный директор МАГАТЭ [Рафаэль] Гросси договорился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем», — отмечено в заявлении.

Эти миссии направлены на оказание технической поддержки для того, чтобы помочь поддерживать высокий уровень ядерной безопасности и снизить риск ядерного инцидента или аварии, подчеркивает агентство.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов накануне заявил, что украинские военные практически ежедневно обстреливает территорию Запорожской АЭС и лишь действия российских сил позволяют сохранить объект в безопасности.

Энергодар, а также находящаяся в нем ЗАЭС регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинской армии. Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы станции и активизировал контакты с российской и украинской сторонами, чтобы договориться о создании безопасной зоны вокруг ЗАЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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