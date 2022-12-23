МАГАТЭ предложило разместить постоянные миссии на всех украинских АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выступило с предложением о размещении постоянныех миссий экспертов по ядерной безопасности на всех украинских АЭС, в том числе в зоне Чернобыльской АЭС, следует из заявления на сайте организации.
«МАГАТЭ готовится к постоянному размещению миссий на Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской атомных электростанциях, а также на чернобыльской площадке, о чем на прошлой неделе генеральный директор МАГАТЭ [Рафаэль] Гросси договорился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем», — отмечено в заявлении.
Эти миссии направлены на оказание технической поддержки для того, чтобы помочь поддерживать высокий уровень ядерной безопасности и снизить риск ядерного инцидента или аварии, подчеркивает агентство.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов накануне заявил, что украинские военные практически ежедневно обстреливает территорию Запорожской АЭС и лишь действия российских сил позволяют сохранить объект в безопасности.
Энергодар, а также находящаяся в нем ЗАЭС регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинской армии. Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы станции и активизировал контакты с российской и украинской сторонами, чтобы договориться о создании безопасной зоны вокруг ЗАЭС.