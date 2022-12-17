Рогов: на Запорожской АЭС начался монтаж защитного купола

Москва и Киев неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы станции и активизировал контакты с российской и украинской сторонами, чтобы договориться о создании безопасной зоны вокруг ЗАЭС. Ранее на этой неделе он заявил, что агентство и украинская сторона достигли прогресса на переговорах по зоне безопасности вокруг станции. Стороны также договорились о том, что МАГАТЭ обеспечит постоянное присутствие своих экспертов на всех АЭС Украины для минимизации рисков ядерной аварии на фоне боевых действий.