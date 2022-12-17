Рогов: на Запорожской АЭС начался монтаж защитного купола
На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) монтируют защитный купол над хранилищем отработанных ядерных отходов, сообщил в субботу член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на специального корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву, которая опубликовала видео монтажа купола.
«Пока он спасет от осколков и сву (самодельных взрывных устройств. — Прим. ред.) с дронов. В дальнейшем будет серьезнее», — написал Рогов.
Россия контролирует ЗАЭС с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
17 ноября совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию отказаться от претензий на Запорожскую АЭС и вывести с ее территории весь военный и гражданский персонал. В агентстве считают, что контроль над объектом должна получить Украина. В Кремле заявили, что, несмотря на резолюцию, Москва продолжит сотрудничество с агентством.
Москва и Киев неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы станции и активизировал контакты с российской и украинской сторонами, чтобы договориться о создании безопасной зоны вокруг ЗАЭС. Ранее на этой неделе он заявил, что агентство и украинская сторона достигли прогресса на переговорах по зоне безопасности вокруг станции. Стороны также договорились о том, что МАГАТЭ обеспечит постоянное присутствие своих экспертов на всех АЭС Украины для минимизации рисков ядерной аварии на фоне боевых действий.