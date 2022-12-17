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Рогов: на Запорожской АЭС начался монтаж защитного купола

Ведомости

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) монтируют защитный купол над хранилищем отработанных ядерных отходов, сообщил в субботу член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на специального корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву, которая опубликовала видео монтажа купола.

«Пока он спасет от осколков и сву (самодельных взрывных устройств. — Прим. ред.) с дронов. В дальнейшем будет серьезнее», — написал Рогов.

Россия контролирует ЗАЭС с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

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17 ноября совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию отказаться от претензий на Запорожскую АЭС и вывести с ее территории весь военный и гражданский персонал. В агентстве считают, что контроль над объектом должна получить Украина. В Кремле заявили, что, несмотря на резолюцию, Москва продолжит сотрудничество с агентством.

Москва и Киев неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы станции и активизировал контакты с российской и украинской сторонами, чтобы договориться о создании безопасной зоны вокруг ЗАЭС. Ранее на этой неделе он заявил, что агентство и украинская сторона достигли прогресса на переговорах по зоне безопасности вокруг станции. Стороны также договорились о том, что МАГАТЭ обеспечит постоянное присутствие своих экспертов на всех АЭС Украины для минимизации рисков ядерной аварии на фоне боевых действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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