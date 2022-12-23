Путин указал на важность контроля за качеством выпускаемых в России вооружений
Взаимодействие предприятий ОПК с военнослужащими — участниками спецоперации важно для контроля качества вооружений, заявил президент России Владимир Путин.
По словам президента, многие специалисты и инженеры предприятий приезжают на передовую, помогают быстро восстанавливать поврежденную технику, возвращать ее в строй, проверяют, как она работает, как действует, «как она воюет».
«Подчеркну, такой механизм обмена информацией для повышения качества военной продукции, поставляемой для СВО, должен быть постоянным и максимально эффективным», — отметил глава государства (цитата по ТАСС). При этом Путин подчеркнул, что российские специалисты так же приезжали в Сирию и принимали решения уже «на месте».
23 декабря Путин прибыл в Тулу. Президент уже ознакомился с работой машиностроительного завода «Щегловский вал». На этом предприятии производятся боевые машины для комплексов «Панцирь-С» и «Панцирь-С1», противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ» на базе автомобиля «Тигр».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.