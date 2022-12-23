Путин указал на важность контроля за качеством выпускаемых в России вооружений

«Подчеркну, такой механизм обмена информацией для повышения качества военной продукции, поставляемой для СВО, должен быть постоянным и максимально эффективным», — отметил глава государства (цитата по ТАСС). При этом Путин подчеркнул, что российские специалисты так же приезжали в Сирию и принимали решения уже «на месте».