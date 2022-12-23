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Путин обозначил ключевую задачу для предприятий ОПК

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Главная задача предприятий оборонно-промышленного комплекса заключается в обеспечении подразделений и передовых частей необходимым вооружением в кратчайшие сроки, заявил президент России Владимир Путин, передают «РИА Новости».

«Важнейшая, ключевая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса – обеспечить наши подразделения, передовые части всем необходимым вооружением, техникой, боеприпасами и снаряжением, причем в требуемом объеме и нужного качества. В короткие сроки», — заявил Путин на совещании в Туле по обеспечению потребностей частей Вооруженных сил РФ, которые задействованы в спецоперации.

23 декабря Путин прибыл в Тулу. Как пишет агентство, президент ознакомился с работой машиностроительного завода «Щегловский вал». На этом предприятии производятся боевые машины для комплексов «Панцирь-С» и «Панцирь-С1», противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ» на базе автомобиля «Тигр».

В конце ноября Путин заявил, что для обеспечения Вооруженных сил России не нужны экстраординарные меры, достаточно наладить четкую и скоординированную работу. Путин отметил, что речь идет о военной технике, экипировке, снаряжении, медицинском оснащении, денежных средствах для военнослужащих и др. 

Президент также обратил внимание, что важно не только увеличивать объемы поставок, но и работать над качеством продукции. «Именно поэтому так важна прямая связь производителей, конструкторских центров с теми, кто использует эту технику», — пояснил Путин. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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