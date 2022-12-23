Путин обозначил ключевую задачу для предприятий ОПК
Главная задача предприятий оборонно-промышленного комплекса заключается в обеспечении подразделений и передовых частей необходимым вооружением в кратчайшие сроки, заявил президент России Владимир Путин, передают «РИА Новости».
«Важнейшая, ключевая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса – обеспечить наши подразделения, передовые части всем необходимым вооружением, техникой, боеприпасами и снаряжением, причем в требуемом объеме и нужного качества. В короткие сроки», — заявил Путин на совещании в Туле по обеспечению потребностей частей Вооруженных сил РФ, которые задействованы в спецоперации.
23 декабря Путин прибыл в Тулу. Как пишет агентство, президент ознакомился с работой машиностроительного завода «Щегловский вал». На этом предприятии производятся боевые машины для комплексов «Панцирь-С» и «Панцирь-С1», противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ» на базе автомобиля «Тигр».
В конце ноября Путин заявил, что для обеспечения Вооруженных сил России не нужны экстраординарные меры, достаточно наладить четкую и скоординированную работу. Путин отметил, что речь идет о военной технике, экипировке, снаряжении, медицинском оснащении, денежных средствах для военнослужащих и др.
Президент также обратил внимание, что важно не только увеличивать объемы поставок, но и работать над качеством продукции. «Именно поэтому так важна прямая связь производителей, конструкторских центров с теми, кто использует эту технику», — пояснил Путин.