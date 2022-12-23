Лавров: Россия не имеет отношения к решению Варданяна отправиться в Карабах
Россия не имеет отношения к решению бизнесмена Рубена Варданяна направиться в Нагорный Карабах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Господин Варданян не имеет никакого отношения к РФ, и российские власти не имеют к нему никакого отношения. По его просьбе на днях был подписан указ президента — он больше не является гражданином России. И каких-либо дел, связанных с его решением направить в Карабах и начать участвовать в политической жизни, не имели, не имеем и не собираемся иметь», — отметил Варданян (цитата по «РИА Новости»).
22 декабря президент России Владимир Путин удовлетворил заявление бизнесмена о выходе из российского гражданства. 4 ноября он был назначен на должность госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Свое решение Варданян ранее аргументировал желанием поддержать местных жителей, которые находятся «в тяжелом психологическом состоянии».
Свое решение Варданян аргументировал желанием поддержать местных жителей, которые находятся «в тяжелом психологическом состоянии». Бизнесмен также призвал увеличить срок пребывания в регионе российских миротворцев до тех пор, пока не будет обеспечена «безопасность народа Арцаха» силами самих жителей республики.
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов потребовал от Варданяна покинуть республику, отметив, что деятельность бизнесмена носит преступно-авантюристический характер.
Азербайджанцы 12 декабря второй раз с начала месяца перекрыли трассу Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре – единственную транспортную артерию, соединяющую непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) и Армению. По заявлению азербайджанской стороны, предлогом для перекрытия 12 декабря стала необходимость проверки грузов на предмет вывоза золота с рудников, фактически контролируемых НКР.
12 декабря президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Темой для обсуждения стали трехсторонние договоренности, достигнутые между Россией, Арменией и Азербайджаном.