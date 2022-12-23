Лавров: Россия не имеет отношения к решению Варданяна отправиться в Карабах

«Господин Варданян не имеет никакого отношения к РФ, и российские власти не имеют к нему никакого отношения. По его просьбе на днях был подписан указ президента — он больше не является гражданином России. И каких-либо дел, связанных с его решением направить в Карабах и начать участвовать в политической жизни, не имели, не имеем и не собираемся иметь», — отметил Варданян (цитата по «РИА Новости»).