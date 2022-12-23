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МИД Азербайджана потребовал от Варданяна покинуть Нагорный Карабах

Ведомости

Азербайджан требует от бизнесмена Рубена Варданяна, назначенного на должность госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), покинуть республику. Об этом сообщил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Его (Варданяна. — Ред.) деятельность носит преступно-авантюристический характер. Мы считаем, что этому должен быть положен конец. И чем раньше этот человек покинет этот регион, тем лучше будет для всех, в первую очередь от этого страдает местное население», — сказал он (цит. по ТАСС). Байрамов добавил, что Варданян является «чуждым элементом» для региона.

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В сентябре Варданян сообщил о своем решении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. Накануне, 22 декабря, президент России Владимир Путин удовлетворил его заявление о выходе из гражданства.

Свое решение Варданян аргументировал желанием поддержать местных жителей, которые находятся «в тяжелом психологическом состоянии». Бизнесмен также призвал увеличить срок пребывания в регионе российских миротворцев до тех пор, пока не будет обеспечена «безопасность народа Арцаха» силами самих жителей республики. 

4 октября президент непризнанной НКР Араик Арутюнян предложил Варданяну возглавить правительство республики. Арутюнян отметил, что готов предоставить Варданяну широкие полномочия «по принятию решений и их реализации». Работу действующего госминистра непризнанной республики Артака Бегларяна он оценил высоко, но, по его мнению, необходимо «консолидировать общенациональные усилия». 4 ноября он был назначен на должность госминистра НКР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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