МИД Азербайджана потребовал от Варданяна покинуть Нагорный Карабах

«Его (Варданяна. — Ред.) деятельность носит преступно-авантюристический характер. Мы считаем, что этому должен быть положен конец. И чем раньше этот человек покинет этот регион, тем лучше будет для всех, в первую очередь от этого страдает местное население», — сказал он (цит. по ТАСС). Байрамов добавил, что Варданян является «чуждым элементом» для региона.