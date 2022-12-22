Путин удовлетворил заявление Варданяна о выходе из российского гражданства
Президент России Владимир Путин удовлетворил заявление бизнесмена Рубена Варданяна, назначенного на должность госминистра Нагорно-Карабахской республики (НКР), о выходе из российского гражданства. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В сентябре Варданян сообщил о своем решении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах, поскольку хочет поддержать местных жителей, которые находятся «в тяжелом психологическом состоянии». Бизнесмен также призвал увеличить срок пребывания в регионе российских миротворцев до тех пор, пока не будет обеспечена «безопасность народа Арцаха» силами самих жителей республики.
4 октября президент непризнанной НКР Араик Арутюнян предложил Варданяну возглавить правительство республики. Арутюнян отметил, что готов предоставить Варданяну широкие полномочия «по принятию решений и их реализации». Работу действующего госминистра непризнанной республики Артака Бегларяна он оценил высоко, но, по его мнению, необходимо «консолидировать общенациональные усилия».
20 октября Варданян согласился на это предложение. 4 ноября он был назначен на должность госминистра НКР. В тот же день был подписан указ об освобождении Бегларяна с поста государственного министра. Новый госминистр будет координировать деятельность девяти министров республики.
Варданян известен как создатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» и один из основателей Московской школы управления «Сколково». Его состояние Forbes оценивал в $1 млрд, в 2021 г. он занял 116-ю строчку в списке богатейших людей России.